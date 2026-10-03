Rimini, 4 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti

A Rimini il 4 ottobre 2026 si preannuncia una giornata prevalentemente serena, con brezze leggere e temperature piacevoli: il dettaglio orario.

L'autunno mostra il suo volto più tranquillo: per la giornata del 4 ottobre 2026 a Rimini la previsione è di tempo stabile e cielo sereno lungo l'arco dell'intera giornata. Non si prevedono precipitazioni significative; l'azione di un campo anticiclonico mantiene condizioni asciutte e ventilazione debole. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 15,7 °C (percepita 15,5 °C), umidità al 80% con punto di rugiada a 10,9 °C. Pressione elevata a 1029 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 1,6 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s; visibilità massima (10.000 m). Probabilità di pioggia nulla: 0 mm.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Leggera diminuzione della temperatura a 14,6 °C (percepita 14,0 °C), umidità 70%, punto di rugiada 8,3 °C; pressione 1028 hPa. Vento debole da sud-ovest a 1,7 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Condizioni stabili, precipitazioni assenti: 0 mm.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura stabile sui 14,6 °C (percepita 13,8 °C), umidità 64%, punto di rugiada 7,9 °C; pressione 1028 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 1,7 m/s (raffiche 3,3 m/s). Perfetta visibilità e nessuna pioggia prevista: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e aumento termico. Rapido aumento a 22,2 °C (percepita 21,9 °C), umidità 55% e punto di rugiada 12,8 °C; pressione stabile a 1028 hPa. Vento molto debole da nord-nord-ovest intorno a 1,4 m/s con raffiche fino a 4,9 m/s. Giornata che prende una connotazione decisamente mite e soleggiata: 0 mm di precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00) — pienamente soleggiato. Massime temporanee fino a 23,8 °C (percepita 23,6 °C), umidità 52%, punto di rugiada 13,6 °C; pressione 1027 hPa. Il vento ruota a provenire da nord-est (≈36°) e si rinforza leggermente a 2,9 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto: precipitazioni previste 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — sereno. Temperatura intorno a 23,5 °C (percepita 23,4 °C), umidità 56% e punto di rugiada 13,4 °C; pressione 1026 hPa. Vento da est-nord-est (≈63°) a 2,2 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Tempo stabile e asciutto, senza fenomeni piovosi: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, lieve calo termico. Temperatura in discesa a 18,6 °C (percepita 18,4 °C), umidità 70% e punto di rugiada 13,7 °C; pressione 1026 hPa. Vento debole da sud-est (≈144°) a 1,3 m/s (raffiche 2,2 m/s). Serata che inizierà gradevole e asciutta: precipitazioni 0 mm.

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperatura sui 16,3 °C (percepita 16,1 °C), umidità 81% e punto di rugiada 13,2 °C; pressione 1026 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest (≈208°) a 1,5 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Condizioni notturne tranquille e senza pioggia: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Il 4 ottobre 2026 a Rimini sarà una giornata prevalentemente soleggiata e stabile grazie a un campo di alta pressione: assenza di precipitazioni, temperature piacevoli fra circa 14 °C nelle ore più fresche e picchi intorno a 24 °C nelle ore centrali, vento generalmente debole (1–3 m/s) con raffiche locali moderate. Condizioni ideali per attività all'aperto, con cielo sereno per l'intera giornata.