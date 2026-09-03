Rimini — 4 settembre 2026: sole, caldo e previsioni orarie lungo la riviera

A Rimini il 4 settembre 2026 giornata prevalentemente soleggiata e calda: ecco il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Domani, 4 settembre 2026, Rimini si prepara a una giornata prevalentemente soleggiata con temperature ancora elevate lungo la costa. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi tra mattina e sera senza sorprese.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole. Temperatura 25,0 °C; umidità 46%; vento debole 1,7 m/s da 217° (SSW); pressione 1018 hPa; precipitazioni attese 0 mm; visibilità 10 km. Notte tranquilla e mite lungo la costa.

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Temperatura 23,9 °C; umidità 47%; vento 1,4 m/s da 229° (SW); pressione 1018 hPa; precipitazioni 0 mm; visibilità 10 km. Cielo più velato ma senza fenomeni significativi.

Mattina (06:00) — nubi sparse. Temperatura 25,0 °C; umidità 41%; vento 1,6 m/s da 263° (W); pressione 1018 hPa; precipitazioni 0 mm. Punto di rugiada intorno a 11,1 °C, aria complessivamente fresca per il periodo.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Temperatura 31,0 °C; umidità 36%; vento debole 2,3 m/s da 55° (NE); pressione 1019 hPa; precipitazioni 0 mm. Rapido aumento termico: attenzione all'esposizione solare.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole. Picco di caldo con 33,7 °C; umidità 37%; vento 4,3 m/s da 63° (ENE); pressione 1018 hPa; precipitazioni 0 mm. Temperatura percepita circa 34,2 °C: condizioni estive intense nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Temperatura 32,6 °C; umidità 41%; vento 3,8 m/s da 102° (E); pressione 1016 hPa; precipitazioni 0 mm. Tempo stabile e ancora caldo, ideale per attività all'aperto con le dovute precauzioni.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole. Temperatura 28,0 °C; umidità 49%; vento 4,1 m/s da 133° (SE); pressione 1016 hPa; precipitazioni 0 mm. Temperatura in calo ma valori ancora gradevoli per il tardo pomeriggio.

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperatura 26,9 °C; umidità 45%; vento 2,4 m/s da 185° (S); pressione 1016 hPa; precipitazioni 0 mm; visibilità 10 km. Notte calda e generalmente serena.

Riepilogo del giorno

Prevalentemente soleggiato e caldo a Rimini il 4 settembre 2026, con assenza di precipitazioni previste (0 mm) e massime locali attorno a 33–34 °C (percepite fino a ~34,2 °C). Venti generalmente deboli-moderati; cielo in prevalenza sereno o con poche nubi. Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore centrali della giornata, attenzioni per attività all'aperto durante il picco termico.