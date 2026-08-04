Rimini, 5 agosto 2026: giornata stabile e molto calda con cielo sereno

A Rimini il 5 agosto 2026 il tempo resta stabile e soleggiato, con picchi di calore nel primo pomeriggio: previsioni orarie e consigli pratici.

L'estate mantiene il suo registro a Rimini: per il 5 agosto 2026 è attesa una giornata prevalentemente soleggiata e priva di precipitazioni. Le ore centrali porteranno temperature elevate e sensazione di caldo marcata; rimane però vento debole e condizioni generalmente stabili.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 25,5 °C, umidità 53% e punto di rugiada 16,3 °C. Vento debole da Sud-Ovest a circa 2,2 m/s con raffiche fino a 2,1 m/s. Visibilità 10.000 m, pressione 1.013 hPa. Probabilità di precipitazioni (POP) 0%: precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno e lieve calo termico notturno: 24,1 °C, umidità 49% e punto di rugiada 14,5 °C. Vento molto debole da Sud-Ovest intorno a 1,8 m/s. Condizioni stabili e limpide con visibilità buona (10.000 m) e POP 0%.

Mattina (06:00) — cielo sereno; temperatura in risalita a 28,9 °C, umidità 42% e punto di rugiada 14,6 °C. Vento molto debole, sotto 1 m/s, da Sud-Ovest. Sensazione termica (feels like) attorno a 28,7 °C. Nessuna precipitazione attesa (POP 0%).

Mezza mattinata (09:00) — ampio soleggiamento con circa 33,0 °C. Umidità contenuta (35%), punto di rugiada 14,4 °C; vento debole da Nord (≈ 12°) a ~3,9 m/s. Visibilità 10.000 m, pressione 1.014 hPa. POP 0%: tempo asciutto e stabile.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno e caldo già intenso: 34,2 °C con umidità 41% e punto di rugiada 17,4 °C. Il vento ruota a Nord-Est a circa 4,7 m/s; sensazione termica elevata (feels like ~36,0 °C). Ancora POP 0% e condizioni soleggiate.

Primo pomeriggio (15:00) — picco di calore: temperatura massima prevista intorno a 36,3 °C. Umidità 48% e punto di rugiada 18,7 °C favoriscono un indice di calore elevato (feels like ~43,0 °C). Vento moderato-debole da Est attorno a 4,1 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. POP 0%: giornata asciutta ma con forte disagio da caldo per le ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00) — ancora sereno con lieve attenuazione del caldo: 31,3 °C, umidità 45% e punto di rugiada 17,5 °C. Vento da Sud-Est a circa 3,5 m/s e raffiche fino a 5,2 m/s. Condizioni in graduale miglioramento rispetto al picco pomeridiano; POP 0%.

Sera (21:00) — cielo sereno e temperatura in discesa a 26,8 °C, umidità 50% e punto di rugiada 16,2 °C. Vento da Sud-Ovest intorno a 3,0 m/s. Buona visibilità (10.000 m) e pressione stabile (1.013 hPa). Nessuna precipitazione attesa (POP 0%).

Riepilogo del giorno

La giornata del 5 agosto 2026 a Rimini sarà dominata dal sole e da assenza di pioggia: cielo sereno per l'intera giornata e massima intorno a 36 °C nel primo pomeriggio con sensazione di caldo marcata (indice di calore fino a ~43 °C). Venti generalmente deboli (0,8–4,7 m/s) con direzioni variabili. Consigli pratici: idratarsi spesso, evitare esposizione prolungata nelle ore più calde (12:00–16:00) e prestare attenzione alle persone più fragili.