Rimini, 5 aprile 2026: giornata stabile e primaverile attesa lungo la costa

Previsioni per Rimini del 5 aprile 2026: una giornata generalmente soleggiata e fresca, con cielo che varierà da sereno a velato. Dettagli orari a seguire.

La giornata di domenica 5 aprile 2026 a Rimini si presenta sotto l'egida di un campo di alta pressione: tempo generalmente tranquillo e condizioni favorevoli per attività all'aperto. Nei paragrafi seguenti trovate il quadro orario completo, con temperature miti per la stagione, vento debole e scarsa probabilità di precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno

Temperatura: 11,3 °C (sensazione percepita 10,1 °C)

(sensazione percepita 10,1 °C) Umidità: 61% · Pressione: 1024 hPa

Vento: debole da SSW, 1,5 m/s (raffica 1,5 m/s)

(raffica 1,5 m/s) Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm attesi)

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno

Temperatura: 11,6 °C (sensazione 10,4 °C)

(sensazione 10,4 °C) Umidità: 59% · Pressione: 1023 hPa

Vento: debole da S, 1,7 m/s (raffica 1,8 m/s)

(raffica 1,8 m/s) Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno con qualche alta nube

con qualche alta nube Temperatura: 12,4 °C (sensazione 11,2 °C)

(sensazione 11,2 °C) Umidità: 61% · Pressione: 1024 hPa

Vento: molto debole da SW, 0,9 m/s (raffica 1,0 m/s)

(raffica 1,0 m/s) Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: poche nuvole , cielo limpido al mattino

, cielo limpido al mattino Temperatura: 16,1 °C (sensazione 15,1 °C)

(sensazione 15,1 °C) Umidità: 52% · Pressione: 1024 hPa

Vento: debole da NNE, 1,5 m/s (raffica 0,6 m/s)

(raffica 0,6 m/s) Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: nubi sparse

Temperatura: 17,0 °C (sensazione 16,1 °C)

(sensazione 16,1 °C) Umidità: 52% · Pressione: 1024 hPa

Vento: debole da NE, 2,1 m/s (raffica 1,2 m/s)

(raffica 1,2 m/s) Nuvolosità: circa 48% · Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo coperto con aumento della nuvolosità

con aumento della nuvolosità Temperatura: 16,3 °C (sensazione 15,5 °C)

(sensazione 15,5 °C) Umidità: 58% · Pressione: 1023 hPa

Vento: leggero da E, 2,0 m/s (raffica 2,2 m/s)

(raffica 2,2 m/s) Nuvolosità: 92% · Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: nubi sparse , tendenza a schiarite serali

, tendenza a schiarite serali Temperatura: 14,3 °C (sensazione 13,5 °C)

(sensazione 13,5 °C) Umidità: 66% · Pressione: 1023 hPa

Vento: leggero da SE, 1,8 m/s (raffica 1,8 m/s)

(raffica 1,8 m/s) Nuvolosità: 79% · Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno

Temperatura: 13,9 °C (sensazione 13,3 °C)

(sensazione 13,3 °C) Umidità: 75% · Pressione: 1024 hPa

Vento: debole da S, 1,8 m/s (raffica 2,0 m/s)

(raffica 2,0 m/s) Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Riepilogo del giorno

Rimini vivrà un 5 aprile 2026 dominato dall'alta pressione: giornata in prevalenza asciutta e ben ventilata solo in modo lieve, con temperature primaverili intorno a 14–17 °C nelle ore centrali. Mattino e sera più freschi ma senza fenomeni significativi; massima nuvolosità prevista nel primo pomeriggio, senza precipitazioni attese. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con qualità dell'aria e visibilità buone.