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Rimini, 5 aprile 2026: giornata stabile e primaverile attesa lungo la costa

Previsioni per Rimini del 5 aprile 2026: una giornata generalmente soleggiata e fresca, con cielo che varierà da sereno a velato. Dettagli orari a seguire.

A cura di Redazione
04 aprile 2026 15:00
Rimini, 5 aprile 2026: giornata stabile e primaverile attesa lungo la costa -
Meteo
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La giornata di domenica 5 aprile 2026 a Rimini si presenta sotto l'egida di un campo di alta pressione: tempo generalmente tranquillo e condizioni favorevoli per attività all'aperto. Nei paragrafi seguenti trovate il quadro orario completo, con temperature miti per la stagione, vento debole e scarsa probabilità di precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 11,3 °C (sensazione percepita 10,1 °C)
  • Umidità: 61% · Pressione: 1024 hPa
  • Vento: debole da SSW, 1,5 m/s (raffica 1,5 m/s)
  • Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm attesi)

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 11,6 °C (sensazione 10,4 °C)
  • Umidità: 59% · Pressione: 1023 hPa
  • Vento: debole da S, 1,7 m/s (raffica 1,8 m/s)
  • Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno con qualche alta nube
  • Temperatura: 12,4 °C (sensazione 11,2 °C)
  • Umidità: 61% · Pressione: 1024 hPa
  • Vento: molto debole da SW, 0,9 m/s (raffica 1,0 m/s)
  • Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: poche nuvole, cielo limpido al mattino
  • Temperatura: 16,1 °C (sensazione 15,1 °C)
  • Umidità: 52% · Pressione: 1024 hPa
  • Vento: debole da NNE, 1,5 m/s (raffica 0,6 m/s)
  • Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: nubi sparse
  • Temperatura: 17,0 °C (sensazione 16,1 °C)
  • Umidità: 52% · Pressione: 1024 hPa
  • Vento: debole da NE, 2,1 m/s (raffica 1,2 m/s)
  • Nuvolosità: circa 48% · Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo coperto con aumento della nuvolosità
  • Temperatura: 16,3 °C (sensazione 15,5 °C)
  • Umidità: 58% · Pressione: 1023 hPa
  • Vento: leggero da E, 2,0 m/s (raffica 2,2 m/s)
  • Nuvolosità: 92% · Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: nubi sparse, tendenza a schiarite serali
  • Temperatura: 14,3 °C (sensazione 13,5 °C)
  • Umidità: 66% · Pressione: 1023 hPa
  • Vento: leggero da SE, 1,8 m/s (raffica 1,8 m/s)
  • Nuvolosità: 79% · Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 13,9 °C (sensazione 13,3 °C)
  • Umidità: 75% · Pressione: 1024 hPa
  • Vento: debole da S, 1,8 m/s (raffica 2,0 m/s)
  • Visibilità: 10 km · Piogge: assenti (0 mm)

Riepilogo del giorno

Rimini vivrà un 5 aprile 2026 dominato dall'alta pressione: giornata in prevalenza asciutta e ben ventilata solo in modo lieve, con temperature primaverili intorno a 14–17 °C nelle ore centrali. Mattino e sera più freschi ma senza fenomeni significativi; massima nuvolosità prevista nel primo pomeriggio, senza precipitazioni attese. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con qualità dell'aria e visibilità buone.

Previsioni meteo 5 aprile 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +11.3° (perc. +10.1°)
Precip. -
Vento 1.5 S (max 1.5)
Umidità 61%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +11.6° (perc. +10.4°)
Precip. -
Vento 1.7 S (max 1.8)
Umidità 59%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.4° (perc. +11.2°)
Precip. -
Vento 0.9 SO (max 1.0)
Umidità 61%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.1° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 0.6)
Umidità 52%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.0° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 2.1 NE (max 1.2)
Umidità 52%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.3° (perc. +15.5°)
Precip. -
Vento 2.0 E (max 2.2)
Umidità 58%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.3° (perc. +13.5°)
Precip. -
Vento 1.8 SE (max 1.8)
Umidità 66%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.9° (perc. +13.3°)
Precip. -
Vento 1.8 S (max 2.0)
Umidità 75%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.0° (perc. +12.2°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 1.9)
Umidità 67%
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