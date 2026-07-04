Rimini, 5 luglio 2026 — Meteo: mattina serena e picco di caldo, locali piovaschi in serata

A Rimini il 5 luglio 2026: giornata estiva con mattina soleggiata e massime intorno a 32°C; possibili piogge leggere al tardo pomeriggio/sera.

Domani a Rimini la giornata si aprirà con cieli limpidi e temperature già miti all'alba. Il tempo conserverà un carattere tipicamente estivo con un marcato aumento termico nella prima parte del giorno, ma attenzione a un cambiamento locale verso il tardo pomeriggio e la sera, quando non si escludono brevi e deboli rovesci. Di seguito il dettaglio per fasce orarie.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 23,4 °C (feels like 23 °C), umidità 46%, pressione 1020 hPa.

Vento: debole da SSE a 2,3 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s.

Precipitazioni: 0 mm. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno , clima ancora mite.

, clima ancora mite. Temperatura: 22,6 °C, umidità 45%, pressione 1019 hPa.

Vento: debole da SSE a 2,2 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00)

Condizione: sereno , rapido aumento termico.

, rapido aumento termico. Temperatura: 26,3 °C, umidità 39%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada ~9,8 °C.

Vento: molto debole 1,4 m/s da SE.

Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno , cielo terso.

, cielo terso. Temperatura: 31,2 °C, umidità 38%, pressione 1019 hPa.

Vento: 3,8 m/s da E-NE, raffiche fino a 3,6 m/s.

Precipitazioni: 0 mm. Attenzione al rapido aumento della sensazione di caldo.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: soleggiato , temperature in piena estate.

, temperature in piena estate. Temperatura: 31,6 °C (feels like ~32,3 °C), umidità 43%, punto di rugiada 14,2 °C.

Vento: 3,8 m/s da ENE.

Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: prevalentemente sereno , nuvolosità quasi trascurabile.

, nuvolosità quasi trascurabile. Temperatura: picco massimo atteso intorno a 31,9 °C, umidità 45%, pressione 1017 hPa.

Vento: debole, 3,7 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s.

Precipitazioni: 0 mm. Sensazione di caldo accentuata (feels like ~33 °C).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: aumento della nuvolosità e pioggia leggera localizzata possibile.

localizzata possibile. Temperatura: 28,9 °C, umidità 58%, punto di rugiada 16,9 °C.

Vento: 2,7 m/s da SE con raffiche intorno a 3,1 m/s.

Precipitazioni: circa 0,13 mm previste in 3 h, probabilità di pioggia ~32%.

Sera (21:00)

Condizione: nuvolosità irregolare e pioggia leggera residua in alcune aree.

residua in alcune aree. Temperatura: 24,9 °C, umidità 63%, pressione 1016 hPa.

Vento: debole, ~1,7 m/s da S-SO.

Precipitazioni: circa 0,21 mm previste in 3 h, probabilità di pioggia ~46%. Copertura nuvolosa intorno al 59%.

Riepilogo del giorno

Domani a Rimini sarà una giornata tipicamente estiva: mattina e primo pomeriggio soleggiati con temperature in aumento e massime intorno a 31,9 °C; vento generalmente debole (sottostimato in valore medio, raffiche locali fino a ~4 m/s). Verso il tardo pomeriggio e la sera è prevista una modesta instabilità con pioggia leggera e accumuli molto contenuti (totale stimato ~0,34 mm). Consigli: giornata ottima per attività all'aperto nelle ore mattutine, portare con sé una soluzione per fronteggiare il caldo nelle ore centrali e un ombrello leggero per la sera in caso di uscita.