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Rimini, 5 luglio 2026 — Meteo: mattina serena e picco di caldo, locali piovaschi in serata

A Rimini il 5 luglio 2026: giornata estiva con mattina soleggiata e massime intorno a 32°C; possibili piogge leggere al tardo pomeriggio/sera.

A cura di Redazione
04 luglio 2026 15:00
Rimini, 5 luglio 2026 — Meteo: mattina serena e picco di caldo, locali piovaschi in serata -
Meteo
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Domani a Rimini la giornata si aprirà con cieli limpidi e temperature già miti all'alba. Il tempo conserverà un carattere tipicamente estivo con un marcato aumento termico nella prima parte del giorno, ma attenzione a un cambiamento locale verso il tardo pomeriggio e la sera, quando non si escludono brevi e deboli rovesci. Di seguito il dettaglio per fasce orarie.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 23,4 °C (feels like 23 °C), umidità 46%, pressione 1020 hPa.
  • Vento: debole da SSE a 2,3 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno, clima ancora mite.
  • Temperatura: 22,6 °C, umidità 45%, pressione 1019 hPa.
  • Vento: debole da SSE a 2,2 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00)

  • Condizione: sereno, rapido aumento termico.
  • Temperatura: 26,3 °C, umidità 39%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada ~9,8 °C.
  • Vento: molto debole 1,4 m/s da SE.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo sereno, cielo terso.
  • Temperatura: 31,2 °C, umidità 38%, pressione 1019 hPa.
  • Vento: 3,8 m/s da E-NE, raffiche fino a 3,6 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm. Attenzione al rapido aumento della sensazione di caldo.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: soleggiato, temperature in piena estate.
  • Temperatura: 31,6 °C (feels like ~32,3 °C), umidità 43%, punto di rugiada 14,2 °C.
  • Vento: 3,8 m/s da ENE.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: prevalentemente sereno, nuvolosità quasi trascurabile.
  • Temperatura: picco massimo atteso intorno a 31,9 °C, umidità 45%, pressione 1017 hPa.
  • Vento: debole, 3,7 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm. Sensazione di caldo accentuata (feels like ~33 °C).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: aumento della nuvolosità e pioggia leggera localizzata possibile.
  • Temperatura: 28,9 °C, umidità 58%, punto di rugiada 16,9 °C.
  • Vento: 2,7 m/s da SE con raffiche intorno a 3,1 m/s.
  • Precipitazioni: circa 0,13 mm previste in 3 h, probabilità di pioggia ~32%.

Sera (21:00)

  • Condizione: nuvolosità irregolare e pioggia leggera residua in alcune aree.
  • Temperatura: 24,9 °C, umidità 63%, pressione 1016 hPa.
  • Vento: debole, ~1,7 m/s da S-SO.
  • Precipitazioni: circa 0,21 mm previste in 3 h, probabilità di pioggia ~46%. Copertura nuvolosa intorno al 59%.

Riepilogo del giorno

Domani a Rimini sarà una giornata tipicamente estiva: mattina e primo pomeriggio soleggiati con temperature in aumento e massime intorno a 31,9 °C; vento generalmente debole (sottostimato in valore medio, raffiche locali fino a ~4 m/s). Verso il tardo pomeriggio e la sera è prevista una modesta instabilità con pioggia leggera e accumuli molto contenuti (totale stimato ~0,34 mm). Consigli: giornata ottima per attività all'aperto nelle ore mattutine, portare con sé una soluzione per fronteggiare il caldo nelle ore centrali e un ombrello leggero per la sera in caso di uscita.

Previsioni meteo 5 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.4° (perc. +23.0°)
Precip. -
Vento 2.3 S (max 2.5)
Umidità 46%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.6° (perc. +22.1°)
Precip. -
Vento 2.2 S (max 2.3)
Umidità 45%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.3° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 1.4 SE (max 2.1)
Umidità 39%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.2° (perc. +30.9°)
Precip. -
Vento 3.8 E (max 3.6)
Umidità 38%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.6° (perc. +32.3°)
Precip. -
Vento 3.8 NE (max 2.2)
Umidità 43%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.9° (perc. +33.0°)
Precip. -
Vento 3.7 E (max 4.0)
Umidità 45%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +28.9° (perc. +30.5°)
Precip. 0.13mm (prob. 32%)
Vento 2.7 SE (max 3.1)
Umidità 58%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.9° (perc. +25.1°)
Precip. 0.21mm (prob. 46%)
Vento 1.7 SO (max 1.8)
Umidità 63%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +22.8° (perc. +23.0°)
Precip. 0.76mm (prob. 95%)
Vento 2.5 SO (max 2.4)
Umidità 71%
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