Rimini, 5 novembre 2026: previsioni meteo — mattina instabile, pomeriggio più asciutto

A Rimini il 5 novembre 2026: pioggia leggera nelle prime ore, poi schiarite e massime intorno a 15°C. Consigli pratici per la giornata.

La giornata meteorologica del 5 novembre 2026 a Rimini inizia con qualche incertezza nelle ore notturne e prime ore del mattino, ma evolve verso condizioni più stabili e miti nel corso della giornata. Leggi il dettaglio orario per sapere quando aspettarti pioggia leggera, schiarite e il range delle temperature.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Alle 00:00 la temperatura si attesta sui 10,5 °C con umidità elevata (94%) e pressione attorno a 1027 hPa. Sarà una notte con nubi sparse (circa 59%) e vento molto debole da sud-ovest a ~0,9 m/s (raffiche intorno a 1,5 m/s). Visibilità buona (10 km). Situazione stabile ma umida, sensazione di fresco-notturno intorno ai 10 °C.

Prima mattina (03:00) — Intorno alle 03:00 è previsto un episodio di pioggia leggera (0,16 mm) con probabilità di precipitazione moderata (pop ~36%). Temperatura sui 10,8 °C, umidità al 93% e copertura nuvolosa completa. Vento debole da sud-ovest a ~2,0 m/s (raffiche fino a 3,1 m/s). Visibilità ridotta a ~8,4 km: possibili strade bagnate.

Mattina (06:00) — Alle 06:00 si conferma una pioggia debole residua (0,15 mm) e cielo parzialmente nuvoloso (69%). Temperatura intorno a 10,6 °C, umidità molto alta (96%) e pressione stabile (1027 hPa). Vento leggero ~2,3 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Attenzione alla visibilità ulteriormente ridotta (~5,2 km) nelle zone costiere e basse.

Mezza mattinata (09:00) — Verso le 09:00 miglioramento con nubi sparse: la temperatura sale a 14,2 °C, umidità diminuisce (81%) e pressione in leggero aumento (1028 hPa). Vento da nord-ovest intorno a 2,2 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Condizioni in miglioramento e visibilità in aumento (10 km).

Mezzogiorno (12:00) — A mezzogiorno si raggiunge il valore massimo della giornata, circa 15,5 °C, con cielo parzialmente nuvoloso (52%) e umidità intorno al 63%. Vento debole da nord-est ~2,4 m/s, con raffiche fino a 6,0 m/s. Pressione ~1028 hPa. Giornata che diventa più asciutta e gradevole per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) — Alle 15:00 lieve calo termico a 13,6 °C; cielo a tratti nuvoloso (49%) e umidità al 71%. Vento molto debole ~1,9 m/s. Condizioni generalmente stabili, con alternanza di sole e nuvole.

Tardo pomeriggio (18:00) — Verso le 18:00 possibile ulteriore rinfrescamento: 10,9 °C, umidità 82% e cielo con nubi sparse (40%). Vento quasi calmo ~0,4 m/s. Perfetto per rientrare con abbigliamento più caldo nelle ore serali.

Sera (21:00) — Alla sera temperature prossime ai 9,8 °C, umidità alta (91%) ma cielo con poche nuvole (20%) e buona visibilità. Vento debole da sud-ovest intorno a 1,2 m/s (raffiche fino a 2,7 m/s). Notte relativamente fresca ma asciutta dopo il miglioramento mattutino.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Rimini il 5 novembre 2026 la giornata comincia con pioggia leggera nelle prime ore (quantitativi trascurabili, ~0,15–0,16 mm) e visibilità ridotta, poi migliora con schiarite e temperature massime attorno a 15,5 °C. Venti generalmente deboli e pressione alta (1026–1028 hPa) favoriscono condizioni stabili nel pomeriggio; la sera si raffredda e resta prevalentemente asciutto. Consiglio: porta un ombrello per la prima mattina e una giacca leggera per la sera.