Rimini, 50enne a giudizio per maltrattamenti: minacce anche ai figli

Secondo l’inchiesta, l’uomo avrebbe insultato e umiliato la compagna per anni

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per un 51enne tunisino residente nel riminese, accusato di maltrattamenti verso la moglie. Secondo l’inchiesta, l’uomo – difeso dall’avvocata Francesca Mazzeo – avrebbe insultato e umiliato la compagna per anni, soprattutto dopo aver bevuto, arrivando in più occasioni alle mani.

Le tensioni sarebbero esplose anche davanti ai figli, che più volte hanno cercato di proteggere la madre. In un episodio del marzo 2025, il 50enne avrebbe puntato un taglierino contro il figlio 24enne, minacciandolo di “rovinargli la vita” e di rimandarlo in Tunisia. L’udienza preliminare è fissata per il 24 marzo.