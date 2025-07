Rimini: 50enne violenta la figlia di 11 anni. Arriva la condanna a sette anni e 8 mesi di reclusione

Arriva la condanna per il 50enne di origine romena accusato di maltrattamenti e abusi sulla figlia

È stato condannato a sette anni e 8 mesi per aver violentato la figlia quando aveva appena 11 anni. L'uomo, 50 anni, di origine romena e residente a Rimini, dopo una dura requisitoria del pm di Rimini, Davide Ercolani che aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione, sarebbe rientrato nel paese natale e pare abbia accusato un malore in attesa della sentenza. Al termine dell'udienza davanti al gup Raffaele Deflorio nel processo con rito abbreviato nei confronti del 50enne, difeso dall'avvocata Morena Ripa, ha quindi condannato l'uomo ad oltre 7 anni di carcere. Era imputato anche per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale su minore nei confronti della figlia, quando aveva 11 anni. La scorsa settimana davanti al gup ha testimoniato un'altra delle figlie del 50enne che ha anche dichiarato di avere subito minacce di morte da parte del genitore qualora avesse riferito dei maltrattamenti e delle violenze sessuali subite dalla sorellina. (ANSA).