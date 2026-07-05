Rimini, 6 luglio 2026: giornata con alternanza di sole, caldo e brevi rovesci

A Rimini il 6 luglio 2026: mattina calda e soleggiata, possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e serata più mitigata.

La giornata di domani a Rimini presenta contrasti tipici dell'estate: nottata con qualche pioggia leggera, mattina in deciso rasserenamento e un picco termico a mezzogiorno, seguito da rovesci locali nel primo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio il giorno, soprattutto se prevedi attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera: temperatura intorno a 20,7 °C, umidità 63%, pressione 1016 hPa. Pioggia prevista di circa 0,13 mm nelle tre ore con probabilità di precipitazione del 20%. Vento debole da SW a ~2,1 m/s (raffica 2,1 m/s), visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00) — pioggia leggera ancora possibile: lieve calo termico a 20,3 °C e umidità in aumento (73%). Accumulo stimato 0,55 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione del 76%; condizioni utili per chi rientra a tarda notte o esce presto. Vento molto debole da WSW a 1,9 m/s.

Mattina (06:00) — cielo sereno: aumento della temperatura a 23,7 °C, umidità 63% e probabilità di pioggia bassa (38%). Cieli limpidi e ventilazione leggera da WNW a 1,7 m/s, buona visibilità.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e già più caldo: 28,1 °C percepiti, umidità 54% e pressione stabile. Vento da N a 4,0 m/s; giornata che procede soleggiata verso il picco termico di metà giornata.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse con massimo termico: picco di 31,3 °C e percepita fino a 34,0 °C (feels like). Umidità contenuta (54%) ma afa in aumento per il caldo percepito; vento da NE a 4,4 m/s. Attenzione al sole intenso nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera a carattere locale: temperatura intorno a 28,7 °C, umidità 51%. Possibile rovescio con accumulo attorno a 0,41 mm e probabilità di precipitazione del 40%; copertura nuvolosa elevata (96%). Vento da E a 3,5 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse e sensazione di attenuazione dei fenomeni: 26,9 °C, umidità 60% e probabilità di pioggia moderata (32%). Vento da ESE a 2,9 m/s, condizioni più miti rispetto al picco di mezzogiorno.

Sera (21:00) — nubi sparse con tempo stabile: 25,7 °C, umidità 75%, pressione 1017 hPa. Vento debole da ESE a 1,7 m/s, probabilità di precipitazioni trascurabile. Serata umida ma senza fenomeni significativi previsti.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da un'alternanza tra cielo sereno e piogge leggere: la mattina sarà in prevalenza soleggiata con temperatura massima di 31,3 °C a mezzogiorno (percepita fino a 34,0 °C), mentre nel primo pomeriggio sono attesi brevi rovesci locali con accumulo complessivo intorno a 1,1 mm. Venti generalmente deboli (sui 1,7–4,4 m/s) e visibilità buona. Consiglio: protezione solare nelle ore centrali e un ombrello leggero a portata di mano per il pomeriggio.