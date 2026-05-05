Rimini, 6 maggio 2026: previsioni meteo — pioggia leggera intermittente e temperature miti

Rimini, 6 maggio 2026: giornata variabile con piogge leggere intermittenti e temperature tra ~13°C e ~20°C. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

Domani a Rimini, 6 maggio 2026, l'atmosfera rimarrà generalmente umida con passaggi nuvolosi e piogge di debole intensità a intermittenza. Non si tratterà di fenomeni intensi, ma la persistenza di precipitazioni in più momenti della giornata può influenzare uscite all'aperto e traffico locale: di seguito il dettaglio orario per pianificare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): In avvio di giornata sono attese nubi sparse con temperature intorno a 13,5°C. Nessuna precipitazione significativa prevista in questa finestra (0 mm). Vento debole dai quadranti meridionali a circa 2,9 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Umidità elevata (86%) e pressione sui 1013 hPa.

Prima mattina (03:00): Aumenta la nuvolosità fino a cielo coperto e sono previste piogge leggere con accumuli intorno a 1,6 mm nelle tre ore. Temperatura in lieve aumento a 15,3°C. Vento intorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Probabilità di precipitazione elevata.

Mattina (06:00): Persistono piogge leggere con ulteriori 0,8 mm attesi. Temperatura sui 16,1°C. Cielo molto nuvoloso, vento moderato-sottile da sud (circa 3,1 m/s, raffiche fino a 5,7 m/s). Condizioni umide: prestare attenzione a strade bagnate.

Mezza mattinata (09:00): Fase con tendenza a parziali rasserenamenti ma possibili rovesci residui (precipitazioni deboli per circa 0,3 mm). Massima mattutina vicina a 19,6°C. Nuvolosità variabile (circa 76%) e vento che può aumentare fino a 4,4 m/s con raffiche vicine a 6,9 m/s.

Mezzogiorno (12:00): Condizioni ancora instabili con pioggia leggera sporadica (circa 0,1 mm). Temperatura più alta della giornata attorno a 20,3°C. Cielo per lo più nuvoloso (88%), vento da sud intorno a 4,8 m/s e raffiche fino a 7,0 m/s.

Primo pomeriggio (15:00): Ritorno della pioggia leggera più persistente con accumuli attesi intorno a 1,0 mm nelle tre ore. Temperatura sui 20,3°C, umidità in aumento. Vento moderato attorno a 3,7 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s. Periodi di cielo coperto.

Tardo pomeriggio (18:00): Ancora pioggia leggera con circa 1,1 mm stimati nelle tre ore e temperatura in calo a 18,3°C. Nuvolosità fitta (95%) e vento sui 3,2 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Possibili disagi per attività all'aperto.

Sera (21:00): La serata rimane instabile con pioggia leggera residua (circa 0,5 mm). Temperatura attorno a 16,4°C. Nuvolosità estesa e probabilità di precipitazione ancora elevata. Vento debole intorno a 2,7 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 6 maggio 2026 a Rimini sarà una giornata mildmente instabile, con temperature tra circa 13,5°C e 20,3°C e precipitazioni prevalentemente deboli ma distribuite più volte nell'arco delle 24 ore (accumulati principali nelle prime ore del mattino, primo pomeriggio e tardo pomeriggio/sera). Il vento resterà generalmente debole-moderato (intorno a 3–5 m/s) con raffiche locali. Consigli pratici: avere a portata di mano un ombrello o un impermeabile nelle ore indicate e considerare tempi di percorrenza leggermente maggiori in caso di pioggia.