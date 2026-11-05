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Rimini, 6 novembre 2026: cielo coperto con piovaschi serali

A Rimini il 6 novembre 2026 cielo in prevalenza coperto, temperature intorno ai 11–14°C e pioggia leggera in serata: cosa aspettarsi durante la giornata.

A cura di Redazione
05 novembre 2026 15:00
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Rimini, 6 novembre 2026: cielo coperto con piovaschi serali -
Meteo
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La giornata meteorologica a Rimini del 6 novembre 2026 si presenta con nubi compatte e temperature miti per la stagione, ma con un aumento della probabilità di pioggia verso il tardo pomeriggio e la sera. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo coperto.
  • Temperatura: 11,6 °C (percepita 11,0 °C). Umidità 84%, pressione 1025 hPa.
  • Vento: 2,6 m/s da Ovest (270°), raffiche fino a 4,7 m/s.
  • Probabilità di precipitazione: 8% — precipitazioni assenti nelle tre ore indicate.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo coperto.
  • Temperatura: 10,5 °C (percepita 9,8 °C). Umidità 85%, pressione 1024 hPa.
  • Vento: 2,3 m/s da Ovest (264°), raffiche fino a 4,3 m/s.
  • Probabilità di precipitazione: 1% — giornata ancora asciutta nelle ore precedenti l'alba.

Mattina (06:00)

  • Condizione: pioggia leggera.
  • Temperatura: 11,1 °C (percepita 10,5 °C). Umidità 87%, pressione 1024 hPa.
  • Precipitazioni: circa 0,12 mm nelle 3 ore indicate; probabilità 20%.
  • Vento: 2,3 m/s da Ovest (267°), raffiche fino a 4,2 m/s.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo coperto.
  • Temperatura: 12,3 °C (percepita 11,6 °C). Umidità 76%, pressione 1024 hPa.
  • Vento: 2,0 m/s da Ovest-NordOvest (288°), raffiche fino a 5,1 m/s.
  • Probabilità di precipitazione: trascurabile (0%) — miglioramento temporaneo rispetto all'alba.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: cielo coperto.
  • Temperatura: 14,2 °C (percepita 13,5 °C). Umidità 71%, pressione 1023 hPa.
  • Vento: 1,4 m/s da Nord (11°), raffiche fino a 4,9 m/s.
  • Probabilità di precipitazione: 10% — prevalgono nubi fitte ma con basso rischio di fenomeni significativi.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo coperto.
  • Temperatura: 13,1 °C (percepita 12,5 °C). Umidità 78%, pressione 1022 hPa.
  • Vento: 1,5 m/s da Nord-Ovest (318°), raffiche fino a 3,3 m/s.
  • Probabilità di precipitazione: 44% — aumentano le nubi e la probabilità di piovaschi isolati.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: pioggia leggera.
  • Temperatura: 12,7 °C (percepita 12,5 °C). Umidità 95%, pressione 1022 hPa.
  • Precipitazioni: circa 1,21 mm nelle 3 ore indicate; probabilità 78%.
  • Vento: 2,3 m/s da Ovest (266°), raffiche fino a 3,9 m/s. Visibilità ridotta a circa 5.730 m.

Sera (21:00)

  • Condizione: pioggia leggera.
  • Temperatura: 12,1 °C (percepita 11,9 °C). Umidità 94%, pressione 1022 hPa.
  • Precipitazioni: circa 0,17 mm nelle 3 ore indicate; probabilità 20%.
  • Vento: 2,1 m/s da Ovest (275°), raffiche fino a 3,7 m/s. Cieli ancora molto coperti.

Riepilogo del giorno

Il 6 novembre 2026 a Rimini sarà in larga parte una giornata nuvolosa con temperature miti intorno a 11–14 °C. Sono attesi piovaschi leggeri, in particolare tra il tardo pomeriggio e la prima parte della sera, con accumuli modesti (poche decine di centesimi di millimetro fino a oltre 1 mm nel periodo 18:00). Venti deboli da Ovest e visibilità temporaneamente ridotta durante i rovesci. Consigliato portare un ombrello nelle ore serali e valutare la viabilità in caso di ridotta visibilità.

Previsioni meteo 6 novembre 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.6° (perc. +11.0°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 4.7)
Umidità 84%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.5° (perc. +9.8°)
Precip. -
Vento 2.3 O (max 4.3)
Umidità 85%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +11.1° (perc. +10.5°)
Precip. 0.12mm (prob. 20%)
Vento 2.3 O (max 4.2)
Umidità 87%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.3° (perc. +11.6°)
Precip. -
Vento 2.0 O (max 5.1)
Umidità 76%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.2° (perc. +13.5°)
Precip. -
Vento 1.4 N (max 4.9)
Umidità 71%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.1° (perc. +12.5°)
Precip. -
Vento 1.5 NO (max 3.3)
Umidità 78%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.7° (perc. +12.5°)
Precip. 1.21mm (prob. 78%)
Vento 2.3 O (max 3.9)
Umidità 95%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.1° (perc. +11.9°)
Precip. 0.17mm (prob. 20%)
Vento 2.1 O (max 3.7)
Umidità 94%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.5° (perc. +12.3°)
Precip. 1.51mm (prob. 100%)
Vento 1.4 O (max 2.2)
Umidità 95%
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