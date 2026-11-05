Rimini, 6 novembre 2026: cielo coperto con piovaschi serali

A Rimini il 6 novembre 2026 cielo in prevalenza coperto, temperature intorno ai 11–14°C e pioggia leggera in serata: cosa aspettarsi durante la giornata.

La giornata meteorologica a Rimini del 6 novembre 2026 si presenta con nubi compatte e temperature miti per la stagione, ma con un aumento della probabilità di pioggia verso il tardo pomeriggio e la sera. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 11,6 °C (percepita 11,0 °C). Umidità 84%, pressione 1025 hPa.

Vento: 2,6 m/s da Ovest (270°), raffiche fino a 4,7 m/s.

Probabilità di precipitazione: 8% — precipitazioni assenti nelle tre ore indicate.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 10,5 °C (percepita 9,8 °C). Umidità 85%, pressione 1024 hPa.

Vento: 2,3 m/s da Ovest (264°), raffiche fino a 4,3 m/s.

Probabilità di precipitazione: 1% — giornata ancora asciutta nelle ore precedenti l'alba.

Mattina (06:00)

Condizione: pioggia leggera .

. Temperatura: 11,1 °C (percepita 10,5 °C). Umidità 87%, pressione 1024 hPa.

Precipitazioni: circa 0,12 mm nelle 3 ore indicate; probabilità 20%.

nelle 3 ore indicate; probabilità 20%. Vento: 2,3 m/s da Ovest (267°), raffiche fino a 4,2 m/s.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 12,3 °C (percepita 11,6 °C). Umidità 76%, pressione 1024 hPa.

Vento: 2,0 m/s da Ovest-NordOvest (288°), raffiche fino a 5,1 m/s.

Probabilità di precipitazione: trascurabile (0%) — miglioramento temporaneo rispetto all'alba.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 14,2 °C (percepita 13,5 °C). Umidità 71%, pressione 1023 hPa.

Vento: 1,4 m/s da Nord (11°), raffiche fino a 4,9 m/s.

Probabilità di precipitazione: 10% — prevalgono nubi fitte ma con basso rischio di fenomeni significativi.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 13,1 °C (percepita 12,5 °C). Umidità 78%, pressione 1022 hPa.

Vento: 1,5 m/s da Nord-Ovest (318°), raffiche fino a 3,3 m/s.

Probabilità di precipitazione: 44% — aumentano le nubi e la probabilità di piovaschi isolati.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: pioggia leggera .

. Temperatura: 12,7 °C (percepita 12,5 °C). Umidità 95%, pressione 1022 hPa.

Precipitazioni: circa 1,21 mm nelle 3 ore indicate; probabilità 78%.

nelle 3 ore indicate; probabilità 78%. Vento: 2,3 m/s da Ovest (266°), raffiche fino a 3,9 m/s. Visibilità ridotta a circa 5.730 m.

Sera (21:00)

Condizione: pioggia leggera .

. Temperatura: 12,1 °C (percepita 11,9 °C). Umidità 94%, pressione 1022 hPa.

Precipitazioni: circa 0,17 mm nelle 3 ore indicate; probabilità 20%.

nelle 3 ore indicate; probabilità 20%. Vento: 2,1 m/s da Ovest (275°), raffiche fino a 3,7 m/s. Cieli ancora molto coperti.

Riepilogo del giorno

Il 6 novembre 2026 a Rimini sarà in larga parte una giornata nuvolosa con temperature miti intorno a 11–14 °C. Sono attesi piovaschi leggeri, in particolare tra il tardo pomeriggio e la prima parte della sera, con accumuli modesti (poche decine di centesimi di millimetro fino a oltre 1 mm nel periodo 18:00). Venti deboli da Ovest e visibilità temporaneamente ridotta durante i rovesci. Consigliato portare un ombrello nelle ore serali e valutare la viabilità in caso di ridotta visibilità.