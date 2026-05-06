Rimini, 7 maggio 2026: giornata asciutta e nuvolosa, massime intorno a 20°C

Rimini — 7 maggio 2026: cielo variabile ma senza piogge, temperature tra 14°C e 20°C; dettagli orari e consigli utili.

Domani a Rimini, il 7 maggio 2026, si profila una giornata prevalentemente nuvolosa ma asciutta. Non sono previste precipitazioni; le ore mattutine offrono le maggiori aperture di sereno, mentre nel pomeriggio le nubi torneranno a farsi più compatte. Di seguito il quadro orario per organizzare impegni e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto con temperatura intorno a 15.5 °C, umidità 76% e pressione 1012 hPa. Vento da SO a 4.3 m/s, raffiche fino a 8.8 m/s. Probabilità di pioggia nulla (0%), visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo molto nuvoloso; temperatura in lieve calo a 14.4 °C, umidità 82% e pressione 1013 hPa. Vento debole da SO a 3.1 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — Si apre qualche spazio di sereno con nubi sparse; temperatura 16.0 °C, umidità 75% e pressione 1014 hPa. Vento debole da SO a 2.8 m/s con raffiche fino a ~4.6 m/s. Condizioni asciutte e miglioramento della visibilità.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse e aumento delle schiarite, massima sensazione di comfort: 19.8 °C e umidità 60%. Vento molto debole da SO a 1.4 m/s, pressione 1015 hPa. Giornata ideale per attività all'aperto nelle ore centrali.

Mezzogiorno (12:00) — parziale nuvolosità con temperatura che raggiunge circa 20.1 °C. Umidità attorno al 61% e pressione 1014 hPa. Il vento ruota verso est (deg 76) a circa 5.3 m/s, raffiche fino a 4.4 m/s. Ancora nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi in aumento e vento in rinforzo: temperatura 19.5 °C, umidità 72% e vento da E a ~6.5 m/s con raffiche fino a 7.5 m/s. Pressione 1013 hPa. Cielo più coperto ma sempre asciutto.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo tendenzialmente coperto con temperatura che scende a 17.4 °C, umidità 82% e pressione 1014 hPa. Vento attorno a 4.0 m/s, raffiche fino a 6.0 m/s, provenienza E/SE (deg 114). Nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00) — cielo coperto e temperature intorno a 16.3 °C, umidità elevata (85%) e pressione 1015 hPa. Vento debole da SE a 3.2 m/s, raffiche fino a 4.3 m/s. Condizioni asciutte anche nelle ore serali.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Rimini il 7 maggio 2026 sarà una giornata prevalentemente nuvolosa ma senza precipitazioni. Temperature comprese approssimativamente tra 14 °C nelle ore più fresche e 20 °C durante il giorno. Il vento sarà generalmente debole-moderato, con un rinforzo nel primo pomeriggio fino a circa 6–7 m/s e raffiche occasionali. Visibilità buona e assenza di pioggia rendono la giornata adatta a uscite e attività all'aperto; è consigliata una giacca leggera per la sera quando l'umidità aumenta.