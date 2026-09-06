Rimini, 7 settembre 2026: meteo — giornata calda e serena

A Rimini il 7 settembre 2026 cielo sereno con temperature fino a 31°C e vento debole. Giornata asciutta e soleggiata, consigliata protezione solare.

L'anticiclone continua a stabilire condizioni stabili sulla costa romagnola: per Rimini si profila una giornata asciutta e ampiamente soleggiata, con escursione termica contenuta e brezze deboli. Leggi i dettagli per ogni fascia oraria per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 21,1 °C, umidità 56%, pressione 1022 hPa; punto di rugiada 14,5 °C. Vento debole da SO a circa 1,5 m/s (raffiche fino a 1,4 m/s). Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Temperatura in lieve aumento a 23,8 °C, umidità 59%, pressione 1022 hPa; punto di rugiada 14,8 °C. Vento sempre debole da SO a 1,6 m/s (raffiche 1,5 m/s). Cielo limpido e condizioni stabili.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperature vicine a 24,7 °C, umidità 55%, pressione 1022 hPa; punto di rugiada 15,0 °C. Vento debole da Ovest-SO a 1,5 m/s. Giorno che parte caldo e già soleggiato.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e aumento sensibile delle temperature: 28,9 °C, umidità 44%, pressione 1022 hPa; punto di rugiada 14,5 °C. Vento da NE a circa 2,4 m/s (raffiche 2,1 m/s). Sole pieno, buone condizioni per attività all'aperto ma con necessità di protezione solare.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno. Massima in avvicinamento: 31,4 °C, umidità 42%, pressione 1021 hPa; punto di rugiada 14,9 °C. Vento da NE a 3,0 m/s. Sensazione di caldo accentuata (feels like circa 31,8 °C). Zero precipitazioni attese.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno e temperatura ancora elevata: 31,4 °C, umidità 48%, pressione 1020 hPa; punto di rugiada 16,2 °C. Vento da E-NE a 2,9 m/s (raffiche fino a 3,1 m/s). Giornata calda e stabile, senza nubi significative.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno con temperature in lieve calo a 28,6 °C, umidità 56%, pressione 1019 hPa; punto di rugiada 16,8 °C. Vento da SE a 3,2 m/s (raffiche 3,9 m/s). Tramonto caldo e sereno, condizioni estive tardive.

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperature attorno a 27,3 °C, umidità 53%, pressione 1019 hPa; punto di rugiada 15,4 °C. Vento debole da S a 1,7 m/s. Notte che rimane mite e asciutta, visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Giornata del 7 settembre 2026 a Rimini caratterizzata da cielo sereno, assenza di precipitazioni (0 mm) e temperature elevate con massima vicino a 31,4 °C e minima notturna attorno a 21,1 °C. Pressione stabile intorno a 1022–1019 hPa e venti generalmente deboli (1,5–3,2 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto; si raccomanda protezione solare e idratazione nelle ore centrali.