Rimini: cerca di fare capriola in acqua, ma il fondale è basso. Trauma cranico, turista in ospedale

I fatti sono avvenuti all'altezza del bagno 102 a Rimini

Momenti di concitazione questa mattina (sabato 5 settembre), nelle acque del bagno 102 di Rimini: un turista di 62 anni, originario di Castellammare di Stabbia, è finito in ospedale con un trauma cranico dopo un incidente in acqua. Dai primi riscontri l'uomo, in vacanza a Rimini con la compagna, ha cercato di fare una capriola, in un punto in cui il fondale era basso. Ha sbattuto la testa ed è stato subito soccorso dai marinai di salvataggio. Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di Porto e i medici del 118. Il 62enne è rimasto cosciente ed è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena.