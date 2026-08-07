Rimini, 8 agosto 2026: caldo estivo e brevi rovesci pomeridiani — previsioni orarie

Previsioni per Rimini, 8 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata e molto calda, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio/sera. Dettaglio orario.

L'estate continua a farsi sentire a Rimini: domani la giornata sarà in gran parte soleggiata e calda, con un picco termico nel primo pomeriggio e qualche fenomeno di breve durata nella seconda parte del giorno. Di seguito il quadro orario per organizzare attività, bagni al mare o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 27,2 °C, umidità 55%, pressione 1013 hPa. Vento debole da nord-ovest a circa 1,5 m/s (raffica 1,4 m/s). Visibilità 10 km. Notte tipicamente afosa per il periodo, ma senza precipitazioni.

Prima mattina (03:00): nubi sparse. Temperatura 25,3 °C, umidità in aumento al 67%, pressione 1014 hPa. Vento da ovest-nordovest a 3,4 m/s (raffiche fino a 4,9 m/s). Condizioni stabili, cieli parzialmente velati ma senza fenomeni rilevanti.

Mattina (06:00): poche nuvole. Mattinata che parte fresca rispetto alla notte con 26,4 °C, umidità 67% e pressione 1015 hPa. Vento moderato da nord-ovest a 4,1 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno. Aumento della temperatura a 30,4 °C, umidità scesa al 53%, pressione 1015 hPa. Sensazione di caldo: il valore di "feels like" è di circa 32,2 °C. Vento leggero da nord a 4,0 m/s. Giornata che si scalda rapidamente, consigliata attenzione alle esposizioni prolungate al sole.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno. Temperatura 31,6 °C, umidità 53% e pressione 1016 hPa. Il "feel" termico si porta intorno a 34,4 °C. Vento debole variabile a circa 4,2 m/s. Mattinata stabile e soleggiata, con rapido aumento dell'irraggiamento solare.

Primo pomeriggio (15:00): pioggia leggera a carattere locale. Picco termico della giornata con 33,8 °C (sensazione di caldo fino a 37,3 °C), umidità 48% e pressione 1014 hPa. Possibili piovaschi leggeri con accumulo stimato 0,13 mm e probabilità di precipitazione (pop) attorno al 20%. Vento molto debole 1,99 m/s. Attenzione a brevi rovesci che possono arrecare sollievo temporaneo dal caldo.

Tardo pomeriggio (18:00): pioggia leggera intermittente. Temperatura in calo a 29,3 °C, umidità 59% e pressione 1015 hPa. Possibili rovesci leggeri con accumulo 0,32 mm e probabilità di precipitazione circa 33%. Vento debole da sud-est a 2,4 m/s. I fenomeni saranno localizzati e di breve durata; non si prevedono temporali organizzati.

Sera (21:00): cielo sereno. Ritorno a condizioni più stabili con 27,1 °C, umidità 60% e pressione 1016 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,7 m/s. Chiusura di giornata tranquilla e lievemente afosa, ideale per passeggiate serali dopo i rovesci pomeridiani.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e molto calda a Rimini il 8 agosto 2026, con temperatura minima intorno ai 25 °C e massima che salirà fino a circa 34 °C. Venti generalmente deboli (1–4 m/s). Nel pomeriggio e primo serale non si escludono rovesci leggeri e localizzati (accumuli molto contenuti). Raccomandazioni: attenzione al caldo nelle ore centrali, idratazione e protezione solare; portarsi un ombrello o impermeabile leggero se si programma di stare all'aperto nel tardo pomeriggio/sera.