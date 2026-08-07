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Rimini, 8 agosto 2026: caldo estivo e brevi rovesci pomeridiani — previsioni orarie

Previsioni per Rimini, 8 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata e molto calda, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio/sera. Dettaglio orario.

A cura di Redazione
07 agosto 2026 15:00
Rimini, 8 agosto 2026: caldo estivo e brevi rovesci pomeridiani — previsioni orarie -
Meteo
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L'estate continua a farsi sentire a Rimini: domani la giornata sarà in gran parte soleggiata e calda, con un picco termico nel primo pomeriggio e qualche fenomeno di breve durata nella seconda parte del giorno. Di seguito il quadro orario per organizzare attività, bagni al mare o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 27,2 °C, umidità 55%, pressione 1013 hPa. Vento debole da nord-ovest a circa 1,5 m/s (raffica 1,4 m/s). Visibilità 10 km. Notte tipicamente afosa per il periodo, ma senza precipitazioni.

Prima mattina (03:00): nubi sparse. Temperatura 25,3 °C, umidità in aumento al 67%, pressione 1014 hPa. Vento da ovest-nordovest a 3,4 m/s (raffiche fino a 4,9 m/s). Condizioni stabili, cieli parzialmente velati ma senza fenomeni rilevanti.

Mattina (06:00): poche nuvole. Mattinata che parte fresca rispetto alla notte con 26,4 °C, umidità 67% e pressione 1015 hPa. Vento moderato da nord-ovest a 4,1 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno. Aumento della temperatura a 30,4 °C, umidità scesa al 53%, pressione 1015 hPa. Sensazione di caldo: il valore di "feels like" è di circa 32,2 °C. Vento leggero da nord a 4,0 m/s. Giornata che si scalda rapidamente, consigliata attenzione alle esposizioni prolungate al sole.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno. Temperatura 31,6 °C, umidità 53% e pressione 1016 hPa. Il "feel" termico si porta intorno a 34,4 °C. Vento debole variabile a circa 4,2 m/s. Mattinata stabile e soleggiata, con rapido aumento dell'irraggiamento solare.

Primo pomeriggio (15:00): pioggia leggera a carattere locale. Picco termico della giornata con 33,8 °C (sensazione di caldo fino a 37,3 °C), umidità 48% e pressione 1014 hPa. Possibili piovaschi leggeri con accumulo stimato 0,13 mm e probabilità di precipitazione (pop) attorno al 20%. Vento molto debole 1,99 m/s. Attenzione a brevi rovesci che possono arrecare sollievo temporaneo dal caldo.

Tardo pomeriggio (18:00): pioggia leggera intermittente. Temperatura in calo a 29,3 °C, umidità 59% e pressione 1015 hPa. Possibili rovesci leggeri con accumulo 0,32 mm e probabilità di precipitazione circa 33%. Vento debole da sud-est a 2,4 m/s. I fenomeni saranno localizzati e di breve durata; non si prevedono temporali organizzati.

Sera (21:00): cielo sereno. Ritorno a condizioni più stabili con 27,1 °C, umidità 60% e pressione 1016 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,7 m/s. Chiusura di giornata tranquilla e lievemente afosa, ideale per passeggiate serali dopo i rovesci pomeridiani.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e molto calda a Rimini il 8 agosto 2026, con temperatura minima intorno ai 25 °C e massima che salirà fino a circa 34 °C. Venti generalmente deboli (1–4 m/s). Nel pomeriggio e primo serale non si escludono rovesci leggeri e localizzati (accumuli molto contenuti). Raccomandazioni: attenzione al caldo nelle ore centrali, idratazione e protezione solare; portarsi un ombrello o impermeabile leggero se si programma di stare all'aperto nel tardo pomeriggio/sera.

Previsioni meteo 8 agosto 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.2° (perc. +28.0°)
Precip. -
Vento 1.5 NO (max 1.4)
Umidità 55%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.3° (perc. +25.6°)
Precip. -
Vento 3.4 O (max 4.9)
Umidità 67%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 4.1 NO (max 4.6)
Umidità 67%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.4° (perc. +32.2°)
Precip. -
Vento 4.0 N (max 4.2)
Umidità 53%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.6° (perc. +34.4°)
Precip. -
Vento 4.2 NE (max 3.6)
Umidità 53%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +33.8° (perc. +37.3°)
Precip. 0.13mm (prob. 20%)
Vento 2.0 NE (max 2.3)
Umidità 48%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +29.3° (perc. +31.5°)
Precip. 0.32mm (prob. 33%)
Vento 2.4 S (max 2.7)
Umidità 59%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.1° (perc. +28.1°)
Precip. -
Vento 2.7 SO (max 2.6)
Umidità 60%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.9° (perc. +27.9°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 1.4)
Umidità 59%
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