Rimini, 8 giugno 2026: giornata calda e in prevalenza asciutta lungo la costa

Previsioni per Rimini — 8 giugno 2026: nottata nuvolosa, schiarite diurne e picco di calore nel primo pomeriggio; nessuna pioggia attesa.

Un fronte di nubi accompagnerà l'inizio della giornata, ma la tendenza è verso schiarite e temperature in aumento fino al primo pomeriggio. Leggere brezze e assenza di precipitazioni renderanno il tempo generalmente favorevole per attività all'aperto lungo la costa.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto, temperature miti: 23,3 °C, umidità 75%, pressione 1020 hPa. Vento debole da SO a 1,1 m/s (raffiche fino a 1,1 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0% di probabilità, 0 mm attesi); visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo coperto, temperatura in lieve calo a 20,7 °C, umidità 77%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole da O-SO a 1,8 m/s (raffiche 1,7 m/s). Precipitazioni assenti (0%); condizioni ancora umide ma stabili.

Mattina (06:00) — Cieli ancora chiusi al sorgere del sole: cielo coperto, 23,8 °C, umidità 70% e pressione 1020 hPa. Vento debole da O-NO a 2,2 m/s. Nessuna pioggia prevista (0%); possibilità di aperture verso le ore successive.

Mezza mattinata (09:00) — Prime schiarite: poche nuvole, 25,7 °C, umidità 55%, pressione 1019 hPa. Vento debole da N a 2,9 m/s. Tempo in miglioramento con cieli che si aprono e zero precipitazioni attese.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole, temperatura 26,9 °C, umidità 54%, pressione 1019 hPa. Vento leggero da NE a 3,3 m/s. Giornata che vira al soleggiato, ideale per attività all'aperto; precipitazioni: 0% (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Ora più calda della giornata: cielo sereno e temperatura massima intorno a 28,7 °C con sensazione di caldo più marcata (feels like 30,2 °C). Umidità 58% e pressione 1017 hPa. Vento debole da E a 2,4 m/s. Attenzione al caldo a mezzogiorno/pomeriggio per chi resta all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, lieve calo termico a 25,1 °C, umidità 66%, pressione 1016 hPa. Vento debole da E-SE a 2,4 m/s. Condizioni stabili e asciutte, con ottima visibilità per il tramonto.

Sera (21:00) — Aumento della nuvolosità a cielo parzialmente coperto: nubi sparse, 24,0 °C, umidità 70%, pressione 1016 hPa. Vento debole da S a 2,1 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0%), serata generalmente tranquilla.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente asciutta e gradevole a Rimini: nottata inizialmente nuvolosa, rapido miglioramento con schiarite e cielo sereno al pomeriggio, picco termico verso le 15:00 intorno a 28,7 °C con sensazione di caldo localmente superiore. Venti deboli (1–3 m/s) e zero precipitazioni previste. Consigliata protezione solare nelle ore centrali e idratazione durante il pomeriggio.