Rimini, 8 maggio 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con breve pioggia mattutina
Previsioni per Rimini — 8 maggio 2026: nuvole compatte quasi tutto il giorno, lieve pioggia nelle prime ore e temperature miti intorno a 14–19 °C.
La giornata dell'8 maggio 2026 a Rimini si presenta con un quadro meteorologico tranquillo ma grigio: poche sorprese, qualche nube compatta e soltanto un accenno di pioggia nella prima mattinata. Scorri il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Temperatura intorno ai 15,5 °C con umidità elevata (85%). Nubi sparse ma visibilità buona (10 km). Vento debole da sud, circa 0,9 m/s (raffica fino a 1,7 m/s). Condizioni stabili, senza precipitazioni attese.
Prima mattina (03:00): Minimo notturno vicino a 14,1 °C con cielo coperto e umidità al 85%. Vento molto debole intorno a 1,1 m/s. Ancora asciutto, possibilità molto bassa di pioggia.
Mattina (06:00): Breve fase di pioggia leggera: accumulo stimato 0,13 mm nelle tre ore. Temperatura in ripresa a 15,6 °C, umidità ancora alta (85%). Vento calmo (0,7 m/s) con lievi raffiche. Precipitazione modesta e di breve durata.
Mezza mattinata (09:00): Dopo l'episodio piovoso permane un cielo coperto, temperatura intorno ai 17,8 °C e umidità in discesa al 76%. Vento da est-nordest intorno a 3,2 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Situazione stabile ma nuvolosa.
Mezzogiorno (12:00): Massima diurna prevista sui 18,8 °C. Cielo molto nuvoloso ma senza piogge significative. Vento moderato da est-nordest, circa 4,2 m/s (raffiche fino a 4,6 m/s). Pressione intorno a 1015 hPa.
Primo pomeriggio (15:00): Condizioni simili al mezzogiorno: cielo coperto, temperatura leggermente inferiore a 18,1 °C, umidità 68%. Vento da est a circa 4,0 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa.
Tardo pomeriggio (18:00): Calo termico verso 16,6 °C, cielo coperto e umidità in aumento (83%). Il vento si attenua a 2,3 m/s. Serata che si avvicina con tempo stabile ma grigio.
Sera (21:00): Temperature intorno ai 15,1 °C, cielo coperto e umidità alta (86%). Vento molto debole (0,9 m/s). Nessuna pioggia prevista nelle ore serali; visibilità ottima.
Riepilogo del giorno
Giornata prevalentemente nuvolosa/coperta a Rimini l'8 maggio 2026, con un episodio di pioggia leggera nelle prime ore (circa 0,13 mm). Temperature miti tra 14 °C e 19 °C, venti generalmente deboli-moderati (picco intorno a 4 m/s). Condizioni complessivamente stabili, consigliato portare un ombrello solo al mattino.