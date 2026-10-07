Rimini, 8 ottobre 2026 — Nuvole e piogge leggere dal mezzogiorno

A Rimini l'8 ottobre 2026 giornata prevalentemente nuvolosa: piogge leggere attese dal mezzogiorno, temperature tra 18°C e 23°C.

L'autunno si fa sentire con una giornata che promette cieli coperti e qualche pioggia intermittente. Chi ha programmi all'aperto a Rimini per l'8 ottobre 2026 dovrebbe prepararsi a brevi rovesci nel corso del giorno e a venti moderati nel pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura attorno a 20,0 °C e umidità al 77%. Vento debole da sud (circa 1,5 m/s, raffiche fino a 3,2 m/s). Probabilità di precipitazione nulla nelle prime ore.

Prima mattina (03:00): nubi sparse, temperatura 20,1 °C, umidità 81%. Vento molto debole (1,4 m/s, raffiche ~2,4 m/s). Visibilità buona, tempo stabile.

Mattina (06:00): nubi sparse, 19,5 °C e umidità attorno all'80%. Vento calmo (1,0 m/s). Condizioni ancora asciutte, senza piogge previste per questa fascia.

Mezza mattinata (09:00): cielo generalmente coperto, aumento delle nubi e temperatura in rialzo a 22,7 °C. Vento da sud intorno a 3,6 m/s con raffiche fino a 8,2 m/s. Probabilità di pioggia bassa ma presente (circa 12%): monitorare l'evoluzione.

Mezzogiorno (12:00): Arrivo delle precipitazioni: pioggia leggera con accumulo stimato ~0,56 mm nelle tre ore. Temperatura 22,1 °C, umidità 62%. Vento più sostenuto da sud-ovest, circa 5,5 m/s con raffiche fino a 11,5 m/s. Probabilità di pioggia ~46%.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora pioggia leggera intermittente, accumulo aggiuntivo ~0,18 mm nelle tre ore. Temperature sostanzialmente stazionarie intorno a 22,1 °C, umidità 67%. Vento 5,2 m/s, raffiche fino a 9,7 m/s; cielo molto nuvoloso.

Tardo pomeriggio (18:00): Residui piovaschi con circa 0,21 mm nelle tre ore: pioggia leggera e cielo ancora coperto (83%). Temperatura in calo a 19,6 °C, vento attorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Probabilità di precipitazione scende intorno al 20%.

Sera (21:00): nubi sparse, temperature più fresche attorno a 18,0 °C e umidità elevata (81%). Vento debole (1,2 m/s). Piogge improbabili (probabilità ~1%), visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente nuvolosa a Rimini l'8 ottobre 2026, con piogge leggere concentrate tra mezzogiorno e il primo pomeriggio e venti moderati nel pomeriggio. Temperature tra circa 18 °C e 23 °C; condizioni in miglioramento dalla sera.