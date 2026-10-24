LAVORO, I DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO Rimini, 8.030 ingressi programmati nel lavoro nell’ultimo trimestre 2026

A ottobre previste 3.520 assunzioni, soprattutto in turismo e ristorazione

La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali per l’ultimo trimestre 2026: sono 18.020 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Giovani e qualificati richiesti soprattutto dalle Nuove imprese.

Dalle analisi occupazionali, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per l’ultimo trimestre 2026 sono complessivamente 18.020. Gli ingressi previsti nel mese di ottobre sono complessivamente 7.830, di cui 3.520 a Rimini e 4.310 a Forlì-Cesena. Il dato rappresenta il 17,22% (incidenza di nuovo in crescita) del dato regionale che per il mese di ottobre si attesta a 45.470 entrate, corrispondente a sua volta all’8,4% (costante) degli ingressi previsti in Italia, pari a 539.080 unità.

Le previsioni occupazionali per l’ultimo trimestre 2026

Le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sono elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile (regionale con Focus provinciali) con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Camere di commercio italiane.

In provincia di Rimini, gli ingressi programmati per l’ultimo trimestre 2026 si attestano a 8.030 unità. Nel mese di ottobre sono previste 3.520 entrate, espresse dal 17,7% delle imprese attive nel territorio. L'assorbimento maggiore si registra nei Servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, che concentrano ben il 39% degli ingressi, seguiti dai Servizi alle persone (13%) e dal Commercio (12%). Tra i settori in espansione spiccano i Servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, i Servizi alle persone e i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

La figura più ricercata è rappresentata dalle "professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione" (940 entrate nel mese), con una forte crescita degli "addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti" (+130). Il 75,7% delle entrate si concentra nel macro-settore dei servizi. Le micro e piccole imprese (fino a 49 dipendenti) coprono il 69,0% della domanda. Per quanto riguarda la stabilità lavorativa, ben l'84% dei contratti proposti sarà a termine (tempo determinato o durata predefinita), fermando i contratti stabili (a tempo indeterminato o apprendistato) al 16%.

I giovani con meno di 30 anni rappresenteranno il 29,6% delle assunzioni, mentre il 26,3% riguarderà i lavoratori stranieri. Sul fronte dei titoli di studio il 25% degli ingressi richiede un diploma e il 10% un titolo terziario (laurea o ITS). L'esperienza specifica è richiesta nel 62% dei casi. A Rimini e provincia la criticità del reperimento è particolarmente marcata: il 50,2% dei profili è considerato di difficile reperimento (29,1% per assenza di candidati, 12,0% per preparazione inadeguata).

Focus Nuove imprese

Le nuove imprese italiane mostrano una domanda di lavoro nettamente orientata verso profili giovani e qualificati, delineando un quadro di assestamento strategico per le prospettive occupazionali. Complessivamente, le entrate di personale programmate si attestano a 22.520 unità, di cui 5.400 generate direttamente da iniziative giovanili under 35. La richiesta occupazionale è focalizzata sulle nuove generazioni: i profili under 30 (tra i 18 e i 29 anni) coprono il 28,8% delle assunzioni previste, raggiungendo un picco del 36,9% all'interno delle sole start-up giovanili. Dal punto di vista settoriale, il terziario si conferma il motore trainante della creazione di posti di lavoro. Nello specifico, i servizi alle imprese e il turismo assorbono rispettivamente il 27,6% (6.210 assunzioni) e il 18,5% (4.170 assunzioni) del totale programmato. Il comparto delle costruzioni mantiene un peso rilevante, stabilizzandosi a 5.000 unità (22,2%) dopo le forti espansioni degli anni precedenti. Sotto il profilo delle competenze richieste, il 22,3% delle entrate è destinato a professioni "high skill", una quota sensibilmente superiore alla media generale delle imprese italiane. La regione Emilia-Romagna fa parte di un nucleo del Centro-Nord con una forte domanda di profili ad alta formazione (dirigenti, specialisti e tecnici rappresentano il 25% delle entrate).

A dominare la domanda (40,6%) sono gli impiegati e le professioni legate ad attività commerciali e di servizi, ‘medium skill’. A fare la differenza nelle assunzioni sono le competenze trasversali: la flessibilità e l'adattamento sono requisiti fondamentali per il 91,5% delle posizioni, affiancati da una forte esigenza di competenze green (risparmio energetico richiesto al 75,7%) e abilità digitali (56,4%).