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Rimini — 9 aprile 2026: giornata mite e variabile, cielo sereno nella notte

Previsioni per Rimini il 9 aprile 2026: Notte serena, aumento della nuvolosità in giornata, nessuna pioggia prevista. Dettagli orari e consigli.

A cura di Redazione
08 aprile 2026 15:00
Rimini — 9 aprile 2026: giornata mite e variabile, cielo sereno nella notte -
Meteo
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La giornata meteorologica di giovedì 9 aprile 2026 a Rimini si presenta con temperature miti e assenza di precipitazioni significative. Si prevede un passaggio da notti limpide a cielo via via più nuvoloso durante la giornata: nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per organizzare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 10,4 °C (percepita ~9,2 °C).
  • Umidità: 67%; pressione: 1020 hPa.
  • Vento: debole da SE, ~0,8 m/s con raffiche intorno a 1,2 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (precipitazioni attese: 0 mm). Visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 11,7 °C (percepita ~10,9 °C).
  • Umidità: 77%; pressione: 1020 hPa.
  • Vento: debole da est, ~2,5 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Buone condizioni per chi esce presto.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 12,4 °C (percepita ~11,6 °C).
  • Umidità: 74%; pressione: 1020 hPa.
  • Vento: molto debole, ~1,3 m/s da SE.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Mattinata fresca ma asciutta.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo coperto con aumento della nuvolosità rispetto alle ore precedenti.
  • Temperatura: 14,2 °C (percepita ~13,4 °C).
  • Umidità: 63%; pressione: 1019 hPa.
  • Vento: leggero, ~1,8 m/s da NNE.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: nubi sparse, soleggiamento intermittente.
  • Temperatura: 15,8 °C (massima prevista della giornata), percepita ~15,2 °C.
  • Umidità: 66%; pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole-moderato, ~3,4 m/s da ENE, raffiche fino a ~2,5–3,0 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Ottime condizioni per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: nubi sparse, cielo in prevalenza velato.
  • Temperatura: 14,9 °C (percepita ~14,3 °C).
  • Umidità: 71%; pressione: 1017 hPa.
  • Vento: intorno a 3,6 m/s da ENE con raffiche fino a ~3,8 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Permanenza delle condizioni asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: nubi sparse con aumento della copertura nuvolosa.
  • Temperatura: 14,1 °C (percepita ~13,6 °C).
  • Umidità: 76%; pressione: 1016 hPa.
  • Vento: ~3,1 m/s da SE con raffiche di ~3,8 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Serata che si presenta più grigia ma asciutta.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo coperto.
  • Temperatura: 13,6 °C (percepita ~13,0 °C).
  • Umidità: 77%; pressione: 1016 hPa.
  • Vento: debole, ~1,7 m/s da ESE.
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10 km. Si consiglia una giacca leggera per la sera.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente mita e asciutta a Rimini il 9 aprile 2026: minime intorno a 10–11 °C, massima di circa 15,8 °C a mezzogiorno. Venti generalmente deboli, assenza di pioggia (probabilità 0% durante l'intero arco della giornata). La nuvolosità aumenterà nel corso della mattinata fino a un cielo coperto in serata, ma senza fenomeni significativi attesi.

Previsioni meteo 9 aprile 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.4° (perc. +9.2°)
Precip. -
Vento 0.8 SE (max 1.2)
Umidità 67%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +11.7° (perc. +10.9°)
Precip. -
Vento 2.5 E (max 3.0)
Umidità 77%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.4° (perc. +11.6°)
Precip. -
Vento 1.3 SE (max 1.6)
Umidità 74%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.2° (perc. +13.4°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 1.7)
Umidità 63%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.8° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 3.4 E (max 2.5)
Umidità 66%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.9° (perc. +14.3°)
Precip. -
Vento 3.6 E (max 3.8)
Umidità 71%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.1° (perc. +13.6°)
Precip. -
Vento 3.1 SE (max 3.8)
Umidità 76%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.6° (perc. +13.0°)
Precip. -
Vento 1.7 SE (max 1.8)
Umidità 77%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.7° (perc. +12.2°)
Precip. -
Vento 1.0 E (max 1.2)
Umidità 81%
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