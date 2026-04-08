Rimini — 9 aprile 2026: giornata mite e variabile, cielo sereno nella notte
Previsioni per Rimini il 9 aprile 2026: Notte serena, aumento della nuvolosità in giornata, nessuna pioggia prevista. Dettagli orari e consigli.
La giornata meteorologica di giovedì 9 aprile 2026 a Rimini si presenta con temperature miti e assenza di precipitazioni significative. Si prevede un passaggio da notti limpide a cielo via via più nuvoloso durante la giornata: nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per organizzare attività all'aperto o spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 10,4 °C (percepita ~9,2 °C).
- Umidità: 67%; pressione: 1020 hPa.
- Vento: debole da SE, ~0,8 m/s con raffiche intorno a 1,2 m/s.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (precipitazioni attese: 0 mm). Visibilità: 10 km.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 11,7 °C (percepita ~10,9 °C).
- Umidità: 77%; pressione: 1020 hPa.
- Vento: debole da est, ~2,5 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Buone condizioni per chi esce presto.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 12,4 °C (percepita ~11,6 °C).
- Umidità: 74%; pressione: 1020 hPa.
- Vento: molto debole, ~1,3 m/s da SE.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Mattinata fresca ma asciutta.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo coperto con aumento della nuvolosità rispetto alle ore precedenti.
- Temperatura: 14,2 °C (percepita ~13,4 °C).
- Umidità: 63%; pressione: 1019 hPa.
- Vento: leggero, ~1,8 m/s da NNE.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10 km.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: nubi sparse, soleggiamento intermittente.
- Temperatura: 15,8 °C (massima prevista della giornata), percepita ~15,2 °C.
- Umidità: 66%; pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole-moderato, ~3,4 m/s da ENE, raffiche fino a ~2,5–3,0 m/s.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Ottime condizioni per attività all'aperto.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: nubi sparse, cielo in prevalenza velato.
- Temperatura: 14,9 °C (percepita ~14,3 °C).
- Umidità: 71%; pressione: 1017 hPa.
- Vento: intorno a 3,6 m/s da ENE con raffiche fino a ~3,8 m/s.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Permanenza delle condizioni asciutte.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: nubi sparse con aumento della copertura nuvolosa.
- Temperatura: 14,1 °C (percepita ~13,6 °C).
- Umidità: 76%; pressione: 1016 hPa.
- Vento: ~3,1 m/s da SE con raffiche di ~3,8 m/s.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Serata che si presenta più grigia ma asciutta.
Sera (21:00)
- Condizione: cielo coperto.
- Temperatura: 13,6 °C (percepita ~13,0 °C).
- Umidità: 77%; pressione: 1016 hPa.
- Vento: debole, ~1,7 m/s da ESE.
- Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10 km. Si consiglia una giacca leggera per la sera.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente mita e asciutta a Rimini il 9 aprile 2026: minime intorno a 10–11 °C, massima di circa 15,8 °C a mezzogiorno. Venti generalmente deboli, assenza di pioggia (probabilità 0% durante l'intero arco della giornata). La nuvolosità aumenterà nel corso della mattinata fino a un cielo coperto in serata, ma senza fenomeni significativi attesi.