Rimini, 9 giugno 2026 — Previsioni meteo: giornata calda con nubi sparse e brezze deboli
A Rimini il 9 giugno 2026 cielo variabile, temperature fino a 30°C, vento debole e precipitazioni assenti: i dettagli ora per ora.
L'estate avanza e Rimini si prepara a una giornata di transizione: non aspettatevi temporali, ma nemmeno un cielo completamente sereno. Qui trovate la descrizione ora per ora per pianificare la giornata con precisione.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Nubi sparse, temperatura intorno a 19,9 °C. Umidità al 70%, pressione 1014 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 2,4 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s (direzione 216°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Prima mattina (03:00) — Cielo coperto, lieve calo termico a 17,7 °C. Umidità 62%, pressione 1014 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,5 m/s, raffiche a 2,8 m/s (232°). Condizioni stabili e asciutte, precipitazioni assenti.
Mattina (06:00) — Nubi sparse, aumento delle temperature a 24,1 °C. Umidità in diminuzione al 54%, pressione 1015 hPa. Vento debole da ovest a 1,6 m/s, raffiche a 2,1 m/s (270°). Precipitazioni: 0 mm.
Mezza mattinata (09:00) — Nubi sparse, temperatura intorno a 27,8 °C; sensazione percepita simile (feels like 23,95 °C indicato). Umidità 48%, pressione 1015 hPa. Vento da nord-est a 2,1 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s (43°). Giornata che si scalda rapidamente, senza piogge.
Mezzogiorno (12:00) — Nubi sparse con aperture, picco termico previsto a 30,1 °C. Umidità 48%, pressione 1013 hPa. Vento in rinforzo moderato da nord-est a 5,3 m/s, raffiche fino a 3,8 m/s (42°). Attenzione al caldo nelle ore centrali; la ventilazione rimane comunque moderata. Precipitazioni: 0 mm.
Primo pomeriggio (15:00) — Nubi sparse, temperatura ancora alta a 29,8 °C. Umidità sale al 54%, pressione 1012 hPa. Vento orientale a 4,4 m/s, raffiche fino a 3,3 m/s (84°). Condizioni asciutte, cielo variabile.
Tardo pomeriggio (18:00) — Nubi sparse, raffreddamento a 25,0 °C e umidità maggiore al 76%. Pressione 1012 hPa. Vento debole da est a 2,4 m/s, raffiche 3,4 m/s (85°). Serata in avvicinamento con maggior umidità, ma senza piogge previste.
Sera (21:00) — Nubi sparse, temperatura intorno a 22,6 °C, umidità 64% e pressione 1012 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,1 m/s, raffiche 2,1 m/s (225°). Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione attesa.
Riepilogo del giorno
Giornata prevalentemente variabile a Rimini il 9 giugno 2026, con nubi sparse e ampie fasi asciutte. Massima attesa intorno a 30 °C a mezzogiorno. Venti per lo più deboli o moderati, nessuna precipitazione prevista (0 mm, probabilità 0%). Consigliato protezione solare nelle ore centrali e attenzione al caldo al mezzogiorno.