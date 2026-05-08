Rimini, 9 maggio 2026: previsioni meteo dal cielo coperto al sole di tarda mattinata

Meteo Rimini 9 maggio 2026: notte coperta, mattina in miglioramento con cielo sereno e pomeriggio variabile; temperature miti intorno a 15-20°C.

La giornata meteorologica a Rimini del 9 maggio 2026 si presenta generalmente tranquilla, con una transizione da condizioni notturne nuvolose a schiarite nella mattina e un pomeriggio con nubi sparse. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura intorno a 15.4 °C (felt 15.2 °C), umidità 83%, pressione 1017 hPa. Vento debole da Ovest-SudOvest a circa 1.2 m/s (direzione 265°), raffiche minime ~1 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Minima notturna intorno a 13.9 °C, umidità in aumento (85%). Pressione stabile a 1017 hPa. Vento leggero da SudOvest a 1.8 m/s (251°). Nessuna precipitazione attesa (0 mm, 0%). Condizioni stabili ma con bassa escursione termica.

Mattina (06:00) — cielo ancora coperto al sorgere del sole. Temperatura circa 15.9 °C, umidità 76%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da Ovest a 1.5 m/s (273°). Nessuna pioggia prevista (0 mm, 0%), visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con ampie schiarite. Rapido incremento termico a 19.1 °C (felt 18.8 °C), umidità scesa al 67%, pressione 1018 hPa. Vento debole da NordEst a 2.2 m/s (23°). Tempo asciutto e soleggiato: precipitazioni 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno e temperatura massima attesa nella prima parte della giornata, circa 20.3 °C (felt 20.1 °C), umidità 64%, pressione 1017 hPa. Vento da Est-NordEst a 3.3 m/s (65°). Condizioni ideali per attività all'aperto, precipitazioni assenti (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse con aumento della copertura nuvolosa. Temperatura intorno a 19.8 °C, umidità 69%, pressione 1016 hPa. Vento sostenuto ma moderato da Est a 3.7 m/s (82°) con raffiche fino a 4.0 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0%), ma cielo parzialmente coperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse che aumentano fino a coprire parzialmente il cielo. Temperatura in diminuzione a 18.3 °C, umidità 78%, pressione 1015 hPa. Vento da SudEst a 3.2 m/s (127°). Tempo asciutto (0 mm), visibilità regolare.

Sera (21:00) — cielo coperto con temperature intorno a 17.4 °C, umidità 81%, pressione 1015 hPa. Vento debole da SudEst a 2.6 m/s (153°). Nessuna precipitazione attesa (0 mm, 0%); la serata rimane relativamente mite e stabile.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente tranquilla su Rimini il 9 maggio 2026: notte e prima mattina con cielo coperto, rapido miglioramento verso cielo sereno in tarda mattinata e massime intorno a 20 °C, seguito da un pomeriggio con nubi sparse ma senza piogge. Venti deboli-moderati (fino a ~3–4 m/s) e assenza di precipitazioni (0 mm) rendono la giornata adatta ad attività all'aperto.