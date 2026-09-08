Rimini, 9 settembre 2026: mattina calda, pomeriggio con temporali intensi

A Rimini il 9 settembre 2026: mattinata stabile e molto calda, poi un netto peggioramento con rovesci intensi nel pomeriggio; dettagli ora per ora.

Domani a Rimini la giornata si presenta con contrasti marcati: una mattinata che raggiunge temperature elevate e condizioni abbastanza stabili, seguita da un netto peggioramento pomeridiano con rovesci forti e visibilità ridotta. Di seguito le previsioni ora per ora per orientarsi sulle condizioni e sui possibili disagi.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — 21:54 °C, umidità 65%: cielo con nubi sparse (32% di copertura), vento debole da SO a 3,5 m/s (raffiche fino a 3,6 m/s), pressione 1011 hPa. Nessuna precipitazione prevista nella notte, visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — 21,1 °C, umidità 67%: cielo molto nuvoloso con probabilità di pioggia bassa/moderata (pop 20%). Pioggia leggera stimata 0,11 mm nelle tre ore precedenti; vento calmo intorno a 1,9 m/s da SO, pressione 1010 hPa.

Mattina (06:00) — 21,9 °C, umidità 68%: cielo coperto con nuvolosità estesa (85%), condizioni asciutte previste in questa fascia (pop 0). Vento debole intorno a 2,5 m/s, pressione stabile a 1010 hPa.

Mezza mattinata (09:00) — 28,6 °C, umidità 46%: aumento netto della temperatura con nubi sparse (53%). Tempo generalmente stabile e soleggiato a tratti; vento quasi calmo (0,2 m/s), sensazione termica più calda, pressione 1010 hPa.

Mezzogiorno (12:00) — 31,8 °C, umidità 44%: picco termico della giornata con caldo marcato e nubi sparse (63%). Vento da NE a circa 4,2 m/s (raffiche 5,3 m/s), pressione in lieve calo a 1008 hPa. Condizioni favorevoli al disagio per il caldo locale.

Primo pomeriggio (15:00) — 25,1 °C, umidità 93%: netto cambiamento: forte pioggia prevista con accumulo di circa 13,7 mm nelle tre ore, copertura nuvolosa quasi totale (96%). Vento debole ma con raffiche fino a 8,4 m/s, pressione 1009 hPa. Visibilità fortemente ridotta (circa 1,0 km); elevata probabilità di temporali o rovesci intensi.

Tardo pomeriggio (18:00) — 24,6 °C, umidità 89%: persiste la fase perturbata con pioggia moderata e altri 10,27 mm stimati nelle tre ore, nuvolosità completa (98%). Vento più sostenuto da SSE a 5,9 m/s (raffiche 7,3 m/s), pressione intorno a 1010 hPa; visibilità migliorata ma ancora ridotta (circa 6,3 km).

Sera (21:00) — 24,2 °C, umidità 84%: precipitazioni in attenuazione ma con pioggia leggera residua (circa 1,08 mm), cielo coperto (100%). Vento intorno a 4,1 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s, pressione 1010 hPa e visibilità generalmente buona (10 km).

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini con una mattinata calda e in parte soleggiata, picco termico a circa 31,8 °C a mezzogiorno. Dal primo pomeriggio si attende un marcato peggioramento con forti rovesci e accumuli significativi (totale stimato ~25,2 mm nelle fasce pomeridiane), visibilità ridotta e raffiche fino a ~8,4 m/s. Attenzione ai possibili disagi locali per precipitazioni intense e alla sensazione di umidità elevata nel pomeriggio e in serata.