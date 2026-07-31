Rimini, a inizio 2027 i lavori in viale Proteo: collegamento "chiave" di Viserbella con Torre Pedrera

Via libera del consiglio comunale, investimento di 250.000 euro

Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale di Rimini è stato approvato, con 20 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrari, il progetto di fattibilità tecnico ed economica per l’allargamento e la sicurezza di viale Proteo, strada che scorre al di sotto del cavalcavia ferroviario di via Verenin e asse fondamentale per il collegamento tra Torre Pedrera e Viserbella. L’intervento prevede un investimento di 250.000 euro, con avvio lavori previsto a inizio 2027, dopo approvazione del progetto esecutivo e la gara di affidamento delle opere.

Sempre sul fronte della viabilità e mobilità, il Consiglio ha approvato (17 favorevoli, 8 astenuti, nessun contrario) il progetto esecutivo relativo al programma di interventi per il potenziamento e la ricucitura degli itinerari ciclabili. Il progetto, del valore di 1,8 milioni di euro, cofinanziato attraverso contributo regionale Pr Fesr (859mila euro) e risorse proprie del Comune (940mila euro), ha l’obiettivo di dare continuità alla rete di ciclovie cittadina. Tre le aree interessate: via Acquario fino a via della Fiera, via Pomposa e la connessione con la Circonvallazione, infine Rimini nord col collegamento monte-mare da via Turchetta fino a via Perticari. Dopo la pubblicazione sul Burert sarà avviata la procedura di gara, con l’obiettivo di partire con i lavori entro la fine del 2026 e rispettare il termine del 31 dicembre 2027 fissato dalla Regione per la conclusione delle opere.