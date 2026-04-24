Rimini, a maggio intervento agli spogliatoi della Promosport. Ma per il sintetico servirà tempo

L'assessore Lari interviene sul tema, con una frecciatina ad Angelini: "Meglio informarsi che fare i passaggi polemici sui giornali"

L'assessore allo sport del Comune di Rimini, Michele Lari, risponde all'interrogazione presentata dal consigliere Brunori sul campo sportivo di via della Fiera, gestito dalla Promosport, replicando anche alle dichiarazioni del consigliere 3V Matteo Angelini.

Per quel che riguarda l'intervento di riqualificazione degli spogliatoi, i lavori erano stati aggiudicati tramite gara pubblica. La consegna è avvenuta il 10 aprile di un anno fa, con termine previsto per il 21 maggio di quest'anno. "A seguito di una serie di vicissitudini e di sospensioni arbitrarie dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 455 del 26 febbraio 2026, è stata disposta la risoluzione contrattuale nei confronti della ditta, con conseguente richiesta di escussione delle garanzie fideiussorie", ha evidenziato Lari. Il 16 aprile scorso è stato effettuato lo sgombero del cantiere da parte della ditta. Ora subentrerà la seconda ditta classificata in sede di gara e a maggio aprirà il cantiere, per un investimento di 350.000 euro. L'amministrazione comunale è al corrente, anche attraverso sopralluoghi personali, delle condizioni di impraticabilità del terreno di gioco: per questo, con una variazione di bilancio, verrà finanziato il rifacimento in erba sintetica e anche l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione.

L'assessore ha inoltre precisato: "L'intervento sul Centro Sportivo di Via della Fiera non è un intervento che nasce oggi, e non nasce nemmeno sull'onda di una polemica; soprattutto, non è frutto di decisioni estemporanee".

Lari ha riservato un passaggio anche al consigliere Angelini, senza nominarlo: "Ho visto, e abbiamo letto, anche alcune dichiarazioni pubbliche: c'è chi ha preferito alimentare qualche polemica attraverso uscite sui giornali. Credo che sarebbe sempre meglio, in questi casi, fare un passaggio preventivo e informarsi sulla situazione in essere. Detto questo, noi preferiamo continuare a lavorare, a programmare e ad agire".