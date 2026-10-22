Rimini, a Miramare riapre il campo da basket del Parco Spina Verde
Domenica 25 ottobre l’inaugurazione dopo i lavori di riqualificazione
A cura di Grazia Antonioli
22 ottobre 2026 11:28
Domenica 25 ottobre, alle ore 10, si terrà a Miramare l’inaugurazione del campo da basket del Parco Spina Verde, in via Mosca, completamente riqualificato. Al taglio del nastro interverranno il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad insieme agli assessori Anna Montini e Mattia Morolli. La mattinata sarà anche l’occasione per una sessione inaugurale di tiri a canestro, in collaborazione con Miramare Basket.
Il nuovo campo restituisce al quartiere uno spazio rinnovato, aperto a tutti, pensato per lo sport, l’aggregazione e il tempo libero all’aria aperta.