Altarimini

Rimini, a Miramare riapre il campo da basket del Parco Spina Verde

Domenica 25 ottobre l’inaugurazione dopo i lavori di riqualificazione

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
22 ottobre 2026 11:28
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Rimini, a Miramare riapre il campo da basket del Parco Spina Verde -
Rimini
Attualità
Condividi

Domenica 25 ottobre, alle ore 10, si terrà a Miramare l’inaugurazione del campo da basket del Parco Spina Verde, in via Mosca, completamente riqualificato. Al taglio del nastro interverranno il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad insieme agli assessori Anna Montini e Mattia Morolli. La mattinata sarà anche l’occasione per una sessione inaugurale di tiri a canestro, in collaborazione con Miramare Basket.

Il nuovo campo restituisce al quartiere uno spazio rinnovato, aperto a tutti, pensato per lo sport, l’aggregazione e il tempo libero all’aria aperta.

Continua a leggere su Altarimini

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini