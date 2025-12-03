Rimini, a Natale la Vecchia Pescheria rinasce con un nuovo mercato dei prodotti locali

Dal 6 all'8 dicembre i banchi si riempiranno di eccellenze romagnole

Un viaggio tra sapori autentici e conoscenze antiche, pensato per valorizzare il lavoro dei produttori romagnoli e celebrare la tradizione riminese in uno dei luoghi più iconici della città.

Dal 6 all'8 dicembre la Vecchia Pescheria di Rimini torna a vivere di profumi, storie e tradizioni con “Nella Vecchia Pescheria”, un evento realizzato con la regia e il sostegno di Cna Rimini, da sempre impegnata nella valorizzazione delle imprese artigiane, delle attività produttive locali e dei pubblici esercizi del centro storico. Un appuntamento che unisce cultura, enogastronomia e comunità nella cornice più suggestiva del cuore cittadino.

Con questa iniziativa, Cna Rimini conferma la propria missione: sostenere la filiera enogastronomica del territorio, dare visibilità ai produttori, valorizzare il lavoro degli artigiani del gusto e rafforzare la rete dei pubblici esercizi, dei ristoranti e dei locali del centro storico.

L’associazione contribuisce a creare un ponte virtuoso tra chi produce qualità e chi la presenta ogni giorno ai cittadini e ai visitatori, trasformando il centro di Rimini in un laboratorio di eccellenza e ospitalità. Grazie a Cna Rimini, la manifestazione diventa anche un’occasione per promuovere un Natale sostenibile, fondato sul valore del territorio, sulla qualità dei prodotti e sul sostegno concreto alle piccole imprese locali.

Un percorso sensoriale nella Rimini del gusto: sotto la Vecchia Pescheria prenderà vita una mostra-mercato curata e selezionata, in cui famiglie, turisti e appassionati potranno scoprire, degustare e acquistare i prodotti dei migliori produttori locali: olio extravergine d’oliva, vini e birre artigianali, spiriti, miele e prodotti dell’alveare, pane, farine e prodotti da forno, confetture, conserve, liquori e specialità del territorio, salumi e formaggi, spezie ed erbe aromatiche.

Sotto la Vecchia Pescheria, dalle 14.30 alle 20, sarà possibile trovare l’olio del territorio con la presenza dei frantoiani oleari Corazza, Pecci, Lo Conte, Bigucci, Sadafè. I salumi esclusivi del Grigione del Montefeltro. Le Grappe de Il Cerro, i formaggi del Buon Pastore, il formaggio di Fossa di Talamello. Il Miele Ronzio, il vino della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, la birra artigianale Noiz. I prodotti gourmet della cooperativa Casa dei Pescatori di Cattolica. Le spezie del Vivaio Venturi e Berardi Erbe. I prodotti da forno e le farine del Mulino Rossetti. Ci saranno anche i volontari di Cuore 21 che realizzeranno meravigliose confezioni regalo il cui ricavato andrà per i progetti dell’Associazione.

L’iniziativa si estende anche agli esercizi commerciali che affacciano sulla Vecchia Pescheria e sulla piazzetta detta delle “poveracce”. Ogni locale proporrà un menù aperitivo realizzato per l’occasione in collaborazione con i produttori del mercatino o un cocktail creativo abbinato ai prodotti tipici del territorio.

Accanto al mercatino, i Seminari del Gusto offrono un percorso sensoriale tra olio evo, salumi, formaggi e birra, con degustazioni guidate e momenti di approfondimento sulle tecniche di assaggio. In programma anche “Il Supremo Panettone”, una degustazione natalizia imperdibile.

Per informazioni e prenotazioni: www.cnarimini.it