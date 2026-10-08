Rimini, a Palazzo Buonadrata si parla di salute e sussidiarietà

Presentazione del 19° Rapporto Sussidiarietà della Fondazione per la Sussidiarietà. Al centro la crisi della sanità italiana, le possibili riforme e il tema dell’universalità del diritto alla salute

Domani alle 15.00 la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ospita nella sua sede di palazzo Buonadrata la presentazione del Rapporto Sussidiarietà, quest’anno dal titolo ‘Sussidiarietà e… salute’. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito www.fondcarim.it. “Il tema della salute come bene comune – anticipa Paolo Pasini, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - rimane insistentemente al centro dell'agenda pubblica. Le tensioni tra sostenibilità finanziaria e tutela dei diritti, tra differenziazione territoriale e universalismo, tra pubblico e privato non sono più questioni tecniche riservate agli addetti ai lavori, ma nodi politici e sociali che incidono direttamente sulle condizioni di vita delle persone e sulla tenuta del patto solidaristico su cui si fonda lo stato sociale, chiamando in causa il modello di sviluppo del Paese e la qualità della sua democrazia. L'obiettivo di salvaguardare universalismo, uguaglianza ed equità, dando attuazione al diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, impone una profonda revisione dei modelli organizzativi tradizionali e l'adozione di approcci integrati e coordinati lungo i percorsi di cura. A questo riguardo vengono chiamati in causa il principio e la cultura della sussidiarietà”. Il 19° Rapporto 2025-2026 della Fondazione per la Sussidiarietà è a cura di Paolo Berta, Michele Castelli, Giorgio Vittadini, Antonello Zangrandi e Carlo Zocchetti. Si tratta di una indagine a tutto campo della situazione attuale della sanità italiana, dei suoi problemi e delle possibili linee di riforma necessarie per salvaguardarne universalismo ed equità. Il Rapporto è suddiviso in tre parti: ‘La crisi del sistema’, ‘Le risposte da costruire’, ‘Le esperienze positive’. Le tre sezioni sono precedute da un saggio di Luca Antonini che parte dai pronunciamenti della Corte costituzionale in materia e il criterio base con cui considerare il sistema sanitario, criterio che orienta e pervade il Rapporto: la salute è un “diritto costituzionale” incomprimibile, che come tale non può automaticamente essere subordinato alle esigenze di equilibrio finanziario.

PROGRAMMA

Paolo Pasini Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Kristian Gianfreda, Assessore alle Politiche per la Salute e alla Protezione Sociale, Comune di Rimini

Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Antonello Zangrandi, Professore di Economia delle Aziende Pubbliche Università degli Studi di Parma

Tiziano Carradori, Direttore Generale Ausl Romagna

Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR Istituto Oncologico Romagnolo

Valerio Tommaselli, Presidente Cooperativa Sociale Amici di Gigi

Alessandra Urbinati, Presidente Associazione Rimini Autismo

Massimo Fabi, Assessore alle Politiche per la salute Regione Emilia-Romagna