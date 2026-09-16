Rimini, a San Lorenzo in Correggiano una serata su pace e difesa nonviolenta

Giovedì al Teatro Marilena Pesaresi incontro con una volontaria di Operazione Colomba appena rientrata dalla Palestina

Si aprirà con un momento di riflessione e confronto la festa parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano. Giovedì 17 settembre, alle ore 21, al Teatro Marilena Pesaresi, si parlerà di pace, difesa civile e della situazione nei Territori Occupati della Palestina.



Tra i temi della serata ci sarà la campagna “Un’altra difesa è possibile”, promossa da numerose realtà (tra cui la Comunità Papa Giovanni XXIII), che ha superato le 50.000 firme necessarie per portare all’esame del Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta.



La serata offrirà inoltre l’opportunità di conoscere più da vicino la realtà dei Territori Occupati attraverso la testimonianza diretta di Cori, nome di battaglia scelto per tutelarne la privacy e proteggerla da eventuali conseguenze legate alla sua attività. Volontaria di Operazione Colomba, è appena rientrata dalla Palestina e porterà la propria esperienza sul campo, raccontando ciò che ha visto e vissuto.

Nel corso dell’incontro saranno proposti anche alcuni contributi filmati.



La serata sarà inoltre l’occasione per sostenere la proposta lanciata dal quotidiano Avvenire per l’attribuzione del Premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza.

A raccogliere le adesioni saranno i ragazzi del gruppo medie della parrocchia, protagonisti di questo impegno.



Una serata per informarsi, ascoltare una testimonianza diretta e interrogarsi sul valore della pace e sulle possibili forme di difesa nonviolenta.

L’incontro è aperto a tutti.