Rimini, abusi su paziente in comunità: l'operatore confessa davanti al Gip

L'episodio era stato scoperto da un'altra operatrice

Ha confessato davanti al Gip l'operatore socio-sanitario di 46 anni indagato per violenza sessuale ai danni di una paziente all'interno di una comunità terapeutica del Riminese. I fatti risalgono al 28 maggio: la vittima, una donna di 41 anni con grave disabilità, sarebbe stata abusata nella propria stanza approfittando di un momento di isolamento. L'episodio era stato scoperto da un'altra operatrice. Le indagini, supportate da consulenze e accertamenti tecnici, avevano portato all'arresto dell'uomo, che ora ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice.