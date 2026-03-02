Rimini accelera: il 2026 porta nuove rotte, nuovi treni e nuovi flussi turistici

Colonia, Manchester e Zurigo: la Riviera amplia la rete dei trasporti

Rimini si prepara a un 2026 segnato da un deciso rafforzamento dei collegamenti internazionali, sia aerei sia ferroviari, confermando la strategia di crescita turistica avviata negli ultimi anni. Come evidenziato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, le nuove rotte e i nuovi servizi sono il risultato di un lavoro congiunto tra Comune, Regione, Visit Romagna, APT e società aeroportuale, sostenuto anche dagli investimenti derivati dall’imposta di soggiorno e dall’eliminazione della council tax per i vettori che operano sullo scalo riminese.

L’aeroporto “Federico Fellini” amplia la propria rete con tre nuove rotte Ryanair verso Colonia, Manchester e Catania, che si aggiungono ai collegamenti già attivi con numerose città italiane ed europee. Il ritorno di un volo diretto con la Germania, assente dal 2019, e l’apertura di una nuova rotta verso il Regno Unito intercettano due mercati in forte crescita, mentre il potenziamento dei voli nazionali e dell’Est Europa consolida la presenza di compagnie come Ryanair, Wizz Air, EasyJet, British Airways, Luxair e SkyUp.

Parallelamente si rafforzano anche i collegamenti ferroviari. Accanto alla storica tratta Monaco–Rimini, anticipata quest’anno al 2 aprile e prolungata fino al 3 ottobre, debutta il nuovo collegamento quotidiano Eurocity tra Zurigo e Rimini, attivo dal 30 maggio al 5 ottobre. Si tratta di un servizio senza cambi, pensato per agevolare i flussi turistici provenienti da Svizzera, Germania e Austria, aree che negli ultimi anni hanno mostrato una crescita costante in termini di arrivi e pernottamenti.

Il potenziamento dell’accessibilità si integra con il progetto “A Spass”, l’iniziativa di Visit Romagna che dal 3 giugno al 10 settembre collegherà la costa all’entroterra con 110 viaggi settimanali, unendo trasporto, visite guidate, animazioni e degustazioni in 34 destinazioni distribuite in nove vallate. Un tassello ulteriore di una strategia che punta a consolidare la presenza dei turisti stranieri e a offrire nuove opportunità anche ai residenti, che potranno raggiungere più facilmente destinazioni nazionali e internazionali direttamente da Rimini.