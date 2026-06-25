Rimini accende i motori del lusso: debutta la nuova Audi Rs 5 nel cuore del centro storico

La presentazione curata da Concessionaria Reggini con la gioielleria Tamburini

La nuova Audi Rs 5 si è presentata a Rimini, in centro storico, in un evento curato dalla Concessionaria Reggini e dalla Gioiellieria Tamburini. L'evento si è tenuto ieri (mercoledì 24 giugno). Dopo l’anteprima nazionale alla Milano Design Week, Nuova Audi Rs 5 è stata protagonista in via IV Novembre, davanti alla Gioielleria Aldo Tamburini, a pochi passi da Piazza Tre Martiri, in occasione della prima serata della Rimini Shopping Night. La cornice elegante e suggestiva ha accolto clienti, ospiti e appassionati, offrendo un momento di incontro tra due mondi accomunati dalla stessa ricerca dell’eccellenza: quello Audi Reggini, fatto di performance, innovazione e design, e quello della Gioielleria Aldo Tamburini, espressione di precisione, esclusività e cura del dettaglio.

"Una serata che ha saputo valorizzare il legame emblematico tra due storiche realtà del territorio, unite da una visione condivisa: trasformare ogni dettaglio in un segno distintivo. Perché, quando si parla di prestazioni, lusso e design, ogni millesimo di secondo e ogni millimetro possono fare la differenza tra l’ordinario e lo straordinario. Nuova Audi Rs 5 ha catturato l’attenzione del pubblico incarnando l’essenza più autentica del concetto di Motorsport secondo Audi: una vettura capace di portare dalla pista alla strada una nuova dimensione di performance, controllo e innovazione tecnologica", commentano dalla Concessionaria Reggini.