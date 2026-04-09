Rimini accende il futuro dell’audiovisivo: in fiera il ritorno di Mir

10 padiglioni e focus su innovazione audiovisiva e AI

Mancano pochi giorni all’apertura di Mir – Multimedia Integration Expo che da domenica 12 a martedì 14 aprile riporterà al quartiere fieristico di Rimini il mondo dell’innovazione audiovisiva e dell’intrattenimento tecnologico. La nona edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg) si sviluppa su 10 padiglioni e 40.000 metri quadrati, con la partecipazione di più di 140 aziende e 250 brand e un palinsesto di 35 eventi tra convegni, masterclass e momenti formativi.

Novità di edizione è AV Connect, format realizzato in collaborazione con SIEC – Systems Integration Experience Community. Uno spazio di riferimento per la community audio-video, dove tecnologie, competenze e applicazioni reali entrano in dialogo. Più che una semplice area espositiva, AV Connect è un ambiente vivo e operativo, pensato per favorire il confronto diretto tra system integrator, progettisti, installatori e decision maker. Qui le soluzioni non si limitano a essere mostrate, ma possono essere testate e sperimentate, con un’attenzione particolare all’interoperabilità e agli standard condivisi.

Torna Live You Play, con quattro padiglioni dedicati alle performance live indoor. Ogni padiglione ospita un palco professionale con una propria identità e vocazione tecnologica, dove audio, video e lighting funzionano in condizioni reali, permettendo ai professionisti di testare tecnologie e configurazioni come in un vero contesto live. A MIR 2026 anche le Immersive Rooms, che offrono un’esplorazione delle potenzialità dell’audio tridimensionale, e l’area esterna Sound Power, che consente dimostrazioni ad alta pressione sonora per applicazioni su larga scala.

La quarta edizione di MIR Club, hub di riferimento per la cultura elettronica e la produzione musicale in collaborazione con DJ Mag Italia. torna con l’Experience Arena a fare da fulcro grazie alla più ampia esposizione di consolle a libero accesso mai realizzata in Italia. Tra i momenti più attesi, il Demolition Panel che offrirà ai giovani producer l’opportunità di far ascoltare i propri inediti a una giuria di esperti del settore; la Vinyl Lounge, spazio dedicato all’ascolto analogico ispirato ai listening bar giapponesi, e DJ Mag Tech Tools, luogo per approfondire l’evoluzione delle tecnologie per il Djing. Debuttano Masterclab, un format dedicato all'integrazione tra elettronica e strumenti dal vivo tenuto da docenti d'eccezione, e Cutting Club, una gara di scratch ad eliminazione diretta pensata per chi vive il turntablism come tecnica e performance. Attesi, infine, grandi nomi e figure di riferimento del mondo professionale come Saturnino, Fresco, Boosta dei Subsonica e il popolarissimo youtuber Mark The Hammer.

Tra i momenti formativi chiave di MIR, il convegno “Human After All? Uomo e macchina al centro del futuro della creatività contemporanea”, spazio di confronto sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale nei processi creativi contemporanei, ponendo al centro il valore dell’intervento umano nell’era delle tecnologie generative. In aggiunta alla riflessione teorica, MIRIllumino propone un format inedito dedicato al lighting design e curato dai rinomati Lighting Designer come Giovanni Pinna e Marco Zucchinali. Una sfida tecnica anonima che mette alla prova le tecnologie lighting oltre la forza del brand, valutando esclusivamente le performance.

La manifestazione amplia il proprio raggio d’azione mettendo in luce i contesti in cui le tecnologie audiovisive prendono forma e diventano esperienza. Proprio l’esperienza è la leva di un’industria italiana del live entertainment che conferma la sua centralità economica e sociale. Secondo i dati SIAE – Osservatorio Impresa Cultura Confcommercio – SILB 2025, il settore delle discoteche registra un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, di cui 500 di ricavi diretti e 1,5 di indotto, e oltre 34 milioni di presenze annue. Centrale è il ruolo dell’estate, che concentra circa il 40% della spesa turistica estiva totale, registrando una crescita del 3-4%. Nel più ampio contesto culturale italiano, il fatturato complessivo raggiunge circa 4 miliardi di euro, con una domanda sempre più orientata verso esperienze fisiche: nei primi sei mesi del 2025 i concerti hanno totalizzato 7,3 milioni di presenze (+1,6%) e 256,5 milioni di euro di incassi.