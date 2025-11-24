Rimini accende il Natale: un cuore di luci dedicato alla camminata “È per te”

Dalla camminata alle installazioni spettacolari in piazze e vie del centro: la città apre ufficialmente la stagione delle feste

Rimini ha acceso questa sera il cuore della città con le luminarie natalizie, trasformando le vie del centro in un messaggio di luce e speranza. Le luci di Natale 2025 sono dedicate a “È per te”, la camminata contro la violenza sulle donne che ha visto la partecipazione di tante associazioni, cittadine e cittadini. Un filo rosso lega così il passo collettivo della manifestazione all’energia simbolica delle luminarie:

La camminata è partita alle 16.30 lungo le vie del centro storico. “E’ per te”, organizzata in collaborazione con Rompi il Silenzio APS e sostenuta da Riverabanca, ha attraversato i luoghi più significativi del centro: Piazza Cavour, via Gambalunga, via Tempio Malatestiano, via IV Novembre, Piazza Tre Martiri, via Garibaldi, via Sigismondo Pandolfo Malatesta, via Soardi, Corso d’Augusto e ritorno in Piazza Cavour.

Dopo gli interventi istituzionali, all'arrivo della camminata, la piazza si è animata con uno spettacolo suggestivo capace di creare l’attesa con giochi di luci e di forme, mentre nel frattempo la scena è stata popolata da artisti in costume, creando un'atmosfera suggestiva, illuminata solo da fiochi giochi di luce. Uno spettacolo che ha preparato il conto alla rovescia dell'accensione simultanea di 100 chilometri di luci sotto una pioggia di coriandoli sparati da otto cannoni, accompagnati da una speciale colonna sonora, dando ufficialmente il via alla stagione delle feste riminesi.

Piazza Cavour sarà così illuminata da un "cielo di luci aeree" impreziosito da lampadari scenografici e grandi installazioni luminose a terra, che faranno risplendere l'albero di Natale centrale, mentre l'ingresso alla città all'Arco d'Augusto sarà valorizzato da un imponente allestimento scenografico della Natività. La tradizione si rinnova in Piazza Tre Martiri, dove trionferà un maestoso albero di Natale alto 18 metri, mentre la luce avvolgerà i monumenti e i luoghi simbolo della città. Ritorna la suggestiva cascata luminosa sul grande Platano accanto al Teatro Galli, e le luci illumineranno le alberature in Piazza Malatesta e la scalinata dell'Arena Francesca da Rimini. Un'infinità di tendine aeree e composizioni natalizie luminose collegheranno le vie principali, trasformando l'intero centro storico in una passeggiata scintillante.