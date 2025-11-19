Rimini accende la magia: al via “Sogno di Natale” con 100 km di luci

Dall’accensione dell’albero in piazza Cavour al percorso luminoso sul mare: la città inaugura la stagione delle feste con installazioni, arte e un messaggio di speranza

Con sabato 22 novembre parte ufficialmente “Il Sogno del Natale”, l’evento che apre il ricco programma di iniziative del “Capodanno più lungo del mondo”. Rimini si prepara a brillare con oltre 100 chilometri di luci distribuite in tutta la città, dal centro storico alla marina, dai borghi al litorale.

L'inaugurazione si intreccia con la camminata “È per te”, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’arrivo in piazza Cavour, intorno alle 17:15, darà il via ai festeggiamenti trasformando l’accensione delle luci in un gesto simbolico di speranza.

Dopo gli interventi istituzionali, la piazza si animerà con giochi di luce, performance e installazioni fino al momento clou delle 18: il conto alla rovescia che illuminerà simultaneamente la città sotto una pioggia di coriandoli sparati da otto cannoni, accompagnati da una colonna sonora dedicata.

Piazza Cavour si trasformerà in un cielo scintillante con lampadari scenografici e installazioni luminose, mentre all’Arco d’Augusto prenderà forma una grande Natività. In piazza Tre Martiri spiccherà l’albero di Natale alto 18 metri, e non mancheranno le tradizionali cascate luminose accanto al Teatro Galli e lungo piazza Malatesta.

La magia raggiungerà anche la spiaggia con “Un Mare d’Inverno”: la duna sopraelevata diventa un percorso luminoso e artistico, punteggiato da panchine illuminate e installazioni curate da Piacere Spiaggia Rimini. Qui prende vita anche la mostra open air “Confine Marea”, che espone le opere di 28 artisti lungo tre chilometri di litorale, visitabile fino al 31 gennaio 2026. Rimini si presenta così come un grande itinerario di luce, arte e atmosfere natalizie da vivere in ogni angolo della città.