Rimini "accende" la prima Comunità Energetica Rinnovabile e la racconta a teatro con Roberto Mercadini

Appuntamento al teatro Galli il 1° dicembre alle 18

Prosegue il percorso che porterà alla nascita della prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini, una rete di impianti fotovoltaici da circa 2 megawatt installati su edifici comunali e sul parcheggio delle Befane. L’infrastruttura, completamente a carico del partner privato PlanGreen, nasce da una procedura di partenariato pubblico-privato che ha permesso di coniugare innovazione, efficienza e sostenibilità economica.

"L’adesione è totalmente gratuita: i cittadini e le imprese che decideranno di partecipare potranno condividere i benefici economici e ambientali derivanti dalla produzione di energia rinnovabile, godendo anche di incentivi statali dedicati. Le imprese aderenti potranno inoltre valorizzare il proprio impegno in tema di responsabilità sociale e ambientale", spiega l'amministrazione pubblica.

Dopo l’apertura delle preadesioni ad agosto, con quasi 100 fra famiglie e imprese già pronte a partecipare e tutt’ora aperto per le nuove preadesioni che arriveranno, il progetto prosegue a passo spedito: entro novembre verranno firmata la convenzione con il partner privato e costituita ufficialmente la Comunità Energetica e il primo dicembre tutta la cittadinanza è invitata alla presentazione pubblica. L’incontro pubblico, che è anche un evento di presentazione con spettacolo, si terrà lunedì 1° dicembre alle ore 18 al Teatro Galli, con ingresso gratuito. Un incontro aperto alla cittadinanza, alla presenza del Sindaco di Rimini, di tecnici comunali ed esperti, per illustrare in modo chiaro e accessibile cos’è una Comunità Energetica, quali vantaggi porta e come si può entrare a farne parte. La serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Roberto Mercadini, noto narratore, attore e divulgatore, che con il suo linguaggio poetico e ironico offrirà un intervento speciale dedicato ai temi dell’energia condivisa e della collaborazione tra le persone.