Rimini accoglie la 1000 Miglia: in città il fascino delle auto d’epoca

Oltre 400 vetture storiche attraversano il centro tra Piazza Malatesta e il porto: il 12 e 13 giugno la quarta tappa della celebre corsa

Rimini si prepara ad accogliere la quarta tappa della 1000 Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e affascinanti al mondo.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 giugno, a partire dalle 18.30, oltre 400 vetture d'epoca faranno il loro ingresso nel cuore del centro storico, sfilando fino a Piazza Malatesta dove saranno accolte da appassionati, curiosi e turisti. Dopo la sosta notturna in piazzale Fellini, gli equipaggi riprenderanno il viaggio all'alba di venerdì 13 giugno, con partenza dal porto di Rimini alle 6.30.

La 1000 Miglia affonda le sue radici nel 1927, quando nacque come gara di velocità grazie all'iniziativa di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi. Oggi la competizione si è trasformata in una prestigiosa gara di regolarità riservata alle auto storiche, mantenendo però intatto il fascino che l'ha resa celebre in tutto il mondo.

L'edizione 2026, in programma dal 9 al 13 giugno, attraversa alcuni degli scenari più suggestivi del Paese. Il tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno conduce gli equipaggi tra città d'arte, paesaggi collinari, valichi montani e siti riconosciuti dall'Unesco, trasformando ogni tappa in un viaggio attraverso la storia e la bellezza italiana.

A rendere unica la manifestazione è anche la selezione delle vetture partecipanti: possono infatti prendere parte alla corsa soltanto le auto che hanno disputato o completato almeno una delle edizioni storiche della 1000 Miglia tra il 1927 e il 1957 e che risultano iscritte al Registro 1000 Miglia. Un autentico museo viaggiante composto da modelli leggendari che hanno scritto pagine importanti della storia dell'automobilismo.