Rimini accoglie la nuova comandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza

Nuovo incarico per la Tenente Pilota Flavia Gnoffo: incontro con il sindaco

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina, 6 marzo, nel suo ufficio la Tenente Pilota Flavia Gnoffo, nuovo Comandante del Nucleo Operativo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini, in un incontro istituzionale. Nel corso del colloquio, il primo cittadino ha voluto esprimere personalmente il proprio più sentito benvenuto alla giovane ufficiale, rivolgendole al contempo le più sincere congratulazioni per il prestigioso incarico appena assunto.

La Tenente Pilota Flavia Gnoffo era accompagnata per questa visita istituzionale dal Colonnello Pilota Emiliano Rampini, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini.

Il sindaco ha omaggiato la Tenente Gnoffo con due pubblicazioni di pregio: la guida ufficiale al Museo Fellini, omaggio alla straordinaria eredità culturale di Rimini e un volume dedicato alla scoperta della Romagna.

Ventiquattro anni, originaria di Vibo Valentia, il Tenente Pilota Flavia Gnoffo è alla guida del Nucleo Operativo riminese dallo scorso 14 febbraio. Specializzata come pilota militare di elicottero, ha completato i corsi ordinari di formazione per il ruolo normale nel comparto aeronavale presso l'Accademia della Guardia di Finanza.

La Sezione Aerea opera a presidio del territorio e del mare, con un ruolo di primo piano nella sicurezza marittima — affidata in via esclusiva alla Guardia di Finanza — e nelle attività di cooperazione per il soccorso aereo in ambito regionale.

