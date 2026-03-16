Rimini accoglie la primavera tra falò, cultura e grandi eventi

Dalle tradizionali fogheracce del 18 marzo a Giardini d’Autore nel weekend: una settimana ricca di appuntamenti tra teatro, cinema, storia e sport

Nella settimana dell’equinozio di primavera, il palinsesto riminese si presenta ricco di eventi tra tradizione, cultura, arte e socialità. A partire dalle fogheracce, i tradizionali falò che bruciano simbolicamente i residui dell'inverno per fare spazio alla rinascita della primavera. Un’esperienza che affonda le radici nella tradizione contadina e che si può rivivere in diverse zone di Rimini, la sera del 18 marzo. A Marina Centro, sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, si accende il grande falò preparato da Anthea, mentre il lungomare si anima con un mercatino di bancarelle di genere vario. Anche i Lidi a nord di Rimini hanno in serbo diverse proposte. Al Lido San Giuliano, sulla spiaggia libera, si svolge una fogheraccia dedicata ai più piccoli, con accensione nel pomeriggio. A Viserba la tradizionale fogheraccia si allestisce al Bagno 33, con musica già a partire dal tardo pomeriggio in piazzale Pascoli e stand gastronomici. Viserbella celebra questa tradizione alle serre, in un’atmosfera di festa per i bambini e le famiglie, mentre a Torre Pedrera, il falò si accende all’area del lavatoio, per un momento di condivisione, musica e divertimento dove verrà bruciato l’Albero dei Desideri, con i biglietti dei desideri scritti dai partecipanti.

L'arrivo della Primavera a Rimini trova il suo momento clou nel weekend del 21 e 22 marzo, quando il cuore del centro storico si trasforma in un vero e proprio giardino a cielo aperto con Giardini d’Autore, l'appuntamento botanico che celebra il risveglio della natura e il design del verde. Per due intere giornate, la città accoglie vivaisti selezionati, artigiani e designer, offrendo un ricco programma di laboratori creativi, incontri culturali e attività pensate per tutta la famiglia. Sarà un fine settimana dedicato alla bellezza e alla condivisione, dove la passione per le piante si intreccia con l'arte e i sapori del territorio, inaugurando ufficialmente la stagione primaverile.

Ma la settimana è anche ricca di appuntamenti culturali.



Al Teatro Amintore Galli si tiene la rappresentazione teatrale di Il misantropo di Molière, con interpretazioni di grande rilievo e un cast di talento, che vede protagonisti Fausto Cabra e la regia di Andrée Ruth Shammah (17-19 marzo).

Sempre al Teatro Galli, sabato 21 marzo si tiene l’incontro con Tatiana Bucci, uno fra gli appuntamenti di maggiore rilievo dell'intero calendario di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, per una testimonianza di grande importanza storica e umana, riguardante la sua drammatica esperienza ad Auschwitz da bambina, un momento di riflessione e memoria fondamentale anche per le nuove generazioni.





Sempre sabato 21, la Sala Ressi del Teatro Galli ospita "Parole per la scena" Giovanardi su Bernini e Borromini, una conversazione condotta da Alessandro Giovanardi, direttore dei Musei comunali di Rimini, in avvicinamento allo spettacolo ‘Lettere a Bernini’, scritto da Marco Martinelli che andrà in scena al Teatro giovedì 2 aprile.





Martedì 24 marzo, la scena culturale si arricchisce con Il Console. Nell’ambito della Stagione Lirica al Teatro Galli, il capolavoro di Carlo Menotti viene riletto intrecciando musica e prosa per riflettere sui diritti umani nel presente, con la direzione di Andrea Crastolla, la regia di Alfonso Antoniozzi (autore della drammaturgia insieme a Elena Bucci) e l'esecuzione dell'Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi con le voci della classe di Alda Caiello.



Martedì 17 marzo continua anche la rassegna Libri da queste parti a cura della Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità letterarie del territorio, con la presentazione del libro di Giuliano Bonizzato in dialogo con Paolo Zaghini.



Dalla Letteratura al Cinema. Martedì 24 marzo in Cineteca tornano gli incontri su Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci. Il primo dei 4 appuntamenti è dedicato alla Sceneggiatura, ed è illustrato ed arricchito da un dovizioso repertorio di immagini, clip, fotografie, disegni.

Al Cinema Fulgor continuano i Lunedì del Cinefilo (16 e 23 marzo), rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo, mentre martedì 17 marzo l’appuntamento è con Aperitivo e corto, con la proiezione di cortometraggi preceduti da un aperitivo. Ospite in sala: il regista Federico Imola.



Domenica 22 marzo a San Vito di Rimini, l’evento "L’Eredità di Cesare" propone un coinvolgente viaggio nel tempo che alterna approfondimento scientifico e spettacolo epico: il pubblico potrà assistere alla proiezione di un documentario sul Rubicone e all'intervento della Dott.ssa Ravara Montebelli, per poi vivere l'emozione di una fedele ricostruzione storica del funerale di Giulio Cesare con la Legio VI Ferrata. Tra cortei in costume, l'accensione della pira e la lettura del solenne monologo shakespeariano, la manifestazione offre un'esperienza, che si concluderà con una visita guidata alla scoperta delle preziose aree archeologiche locali.

In centro storico a Rimini il fine settimana offre diverse esperienze conviviali al Teatro Galli. Sabato 21 marzo, il Caffè del Grifone ospita la degustazione "Gin & Friends" con il Bartender Charles Flaminio. Domenica 22 marzo, la programmazione teatrale è accompagnata da una "Colazione al Teatro" al mattino, seguita nel pomeriggio da "Tè e Tentazioni" e da un aperitivo serale. Nella stessa giornata, tra Piazza Tre Martiri e Corso d’Augusto, si svolge "Rimini Antiqua", la mostra mercato specializzata in antiquariato, modernariato e oggetti vintage.

Chi ama lo sport può scegliere tra il Campionato Invernale Sardina Cup, una regata aperta a diverse tipologie di imbarcazioni, a cura del Circolo Velico Riminese (domenica 22 marzo) o il Contest Hip Hop al Palasport Flaminio, un evento energico e coinvolgente dedicato alla danza hip hop, con talenti di tutte le età e provenienze che si sfidano in diverse categorie.





Infine, alla Fiera di Rimini torna, dal 17 al 19 marzo, Enada Primavera, il punto di riferimento nel settore del gaming e dell’intrattenimento, con esposizioni di novità, prodotti e innovazioni, affiancata dal Rimini Amusement Show dedicato al divertimento senza vincite in denaro.

LE FOGHERACCE





mercoledì 18 marzo 2026

Rimini, Spiaggia libera - Piazzale Boscovich

La Festa della Fogheraccia al porto

In occasione della festa di San Giuseppe e di tutti i papà, i tradizionali falò, simbolo della fine di un inverno freddo e dell'arrivo della primavera, animano la città e le zone circostanti.

A Marina Centro, zona porto canale, un grande falò, preparato da Anthea, si accenderà sulla spiaggia libera e il lungomare sarà animato da un mercatino di generi vari con colorate bancarelle (dalle ore 17 circa). Accensione della fogheraccia ore 21 circa.

Ricco di animazione e di folla offre un grande spettacolo soprattutto per i bambini, che si divertono di fronte al fuoco in cui vengono "bruciati" gli ultimi momenti dell'inverno passato.

mercoledì 18 marzo 2026

Lido San Giuliano (Libeccio), viale Ortigara - San Giuliano Mare Rimini

Fogheraccia per i bambini

In occasione della festa di San Giuseppe il Lido San Giuliano propone una fogheraccia sulla spiaggia per i bambini. In caso di mal tempo l’evento è rimandato a sabato 21 marzo.

Orario: alle ore 16 accensione Ingresso libero

mercoledì 18 marzo 2026

Bagno 33, via Dati - Rimini Viserba

Viserba s'incendia

In occasione della festa di San Giuseppe, il comitato turistico di Viserba propone una fogheraccia sulla spiaggia. Uno spettacolo soprattutto per i bambini, che si divertono di fronte al fuoco in cui vengono "bruciati" gli ultimi momenti dell'inverno passato.

Dalle ore 17:30 Piazza Pascoli si anima con un DJ set che fa da anteprima all'apertura degli stand gastronomici prevista per le 19:00. Il momento centrale della serata è l'accensione dei fuochi alle ore 20:00, seguita alle 21:00 dal concerto live della tribute band di Vasco Rossi.

In caso di maltempo, l'evento è rimandato a sabato 21 marzo.

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

mercoledì 18 marzo 2026

via Bruschi, Viserbella Rimini

Fogheraccia alle Serre

Il Comitato Turistico di Viserbella, in occasione della festa di San Giuseppe, propone la fogheraccia alle serre, il tradizionale falò per salutare l'inverno e festeggiare l'arrivo della primavera.

Uno spettacolo soprattutto per i bambini, che si divertono di fronte al fuoco in cui vengono "bruciati" gli ultimi momenti dell'inverno passato. Una serata all'insegna della musica e del divertimento durante la quale sarà possibile anche cenare in compagnia.

In caso di maltempo l'evento è rimandato a sabato 21 marzo.

Ore 20 Ingresso libero Info: www.facebook.com/focheracciaviserbella

mercoledì 18 marzo 2026

Lavatoio, via Apollonia, 8 - Torre Pedrera Rimini

La Fugaraza

In occasione della festa di San Giuseppe, il comitato turistico di Torre Pedrera propone una fogheraccia all'area del lavatoio. Un’occasione per riunirsi intorno al tradizionale falò e prendere parte a un momento di condivisione e festa, con musica e divertimento.

I partecipanti sono invitati a scrivere un desiderio su un bigliettino e appenderlo all’Albero dei Desideri. Alla fine della serata, l'albero verrà bruciato con l’accensione del fuoco, portando i sogni verso il cielo.

Apertura stand gastronomici: alle ore 19. Accensione della fogheraccia: alle ore 20

Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

IN EVIDENZA

da martedì 17 a giovedì 19 marzo 2026

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Enada Primavera

Il mondo del gioco torna a darsi appuntamento alla Fiera di Rimini per la manifestazione di riferimento, giunta alla sua 38ª edizione. La fiera leader per tutti gli operatori del settore gaming nel Sud Europa, è l'occasione per conoscere le ultime novità, i prodotti, i format, le nuove normative garantendo, pur con modalità nuove, contatti altamente profilati e relazioni con i mercati internazionali, sia con i clienti acquisiti sia con potenziali nuovi buyer.

Enada si svolge in contemporanea a RAS - Rimini Amusement Show, l'appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell'amusement, un evento per valorizzare le novità e le eccellenze del divertimento senza vincite in denaro per tutte le età.

Orario: martedì 17 e mercoledì 18 marzo dalle 10:00 alle 18:00; giovedì 19 marzo dalle 10:00 alle 15:00 Ingresso a pagamento. Info: www.enada.it

da martedì 17 a giovedì 19 marzo 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Il misantropo

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turni A-B-C

Andrée Ruth Shammah torna a Molière con ‘Il misantropo’, accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica. Protagonista è Fausto Cabra, un Alceste, qui in costume, scuro, al centro di un mondo popolato da personaggi vestiti nella stessa foggia, ma in colori pastello diversi tra loro, a simboleggiare una società variegata nella forma, omologata però nella sostanza. Accanto a lui un cast di talento.

In scena c’è la disperata vitalità di un uomo solo davanti al potere e ai benpensanti, considerato un pazzo e deriso da tutti, ma in realtà l’unico assennato in grado di cogliere la follia di chi lo circonda. È la commedia dell’impossibilità di esprimersi liberamente quando si è preda delle passioni. Un dramma comico e umanissimo, commovente e feroce, sull’incomunicabilità e sul corto circuito terribile e risibile che genera. Un elogio del pensiero critico, un’indagine ironica e disillusa sulla coerenza, sull’amore, sul ruolo dell’individuo di fronte al conformismo collettivo.

Orario: martedì 17 marzo, ore 21 - TURNO A; mercoledì 18 marzo, ore 21 - TURNO B; giovedì 19 marzo, ore 21 - TURNO C. Ingresso a pagamento.

Info: 0541 793811 [email protected]

sabato 21 e domenica 22 marzo 2026

Castel Sismondo, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Giardini d'Autore

Torna l’appuntamento con l’edizione primaverile di Giardini d’Autore, la manifestazione botanica dedicata al verde, alle piante, al giardino nel centro storico di Rimini per un week-end fra natura e bellezza. Due giorni dedicati a collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra ogni stagione regala.

Il cuore della manifestazione coinvolge Castel Sismondo e il Teatro Galli con la piazza giardino e le collezioni di nuovi e importanti vivaisti, la serra ai palazzi dell’arte, che si trasforma in un luogo di visioni e incontri, la corte delle meraviglie dove il design e l’arredo dialogano con il verde, la Giardini Farm Market dove il cibo, la terra e la tradizione si incontrano per dar vita a sapori autentici.

Un week-end da vivere grazie anche ai numerosi appuntamenti presenti nel programma di GiardiniLab: incontri, laboratori di giardinaggio, corsi creativi e appuntamenti per tutti gli appassionati di natura. Per i giardinieri di domani tornano invece gli appuntamenti GiardiniKids.

L'iniziativa include il Circuito dell’Arte, un itinerario diffuso che collega i poli museali e gli spazi storici di Rimini attraverso i temi della natura, del design e della moda. Il percorso si articola tra il Fellini Museum e i Palazzi dell’Arte, dove la mostra Riviera Dream Vision analizza la moda come espressione del territorio e la serra curata da FillYourhomewithlove integra botanica e interior design, mentre l'Ala Isotta al castello ospita il progetto Re-Vision Design con otto reinterpretazioni artistiche dell'iconico pouf di Philippe Starck.

Orario: dalle 9.30 alle 19.30 Ingresso a pagamento Info: 339 7028961 https://giardinidautore.net

sabato 21 marzo 2026

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

"Parole per la scena" Giovanardi su Bernini e Borromini

Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, due grandi artisti del barocco, due acerrimi rivali. A questo dualismo si ispira Lettere a Bernini, lo spettacolo scritto da Marco Martinelli che andrà in scena al Teatro Galli giovedì 2 aprile. Il contesto storico e artistico in cui affonda la drammaturgia di Martinelli e l’impatto del genio di Bernini e Borromini sull’architettura europea saranno al centro della conversazione condotta da Alessandro Giovanardi, direttore dei Musei comunali di Rimini, in avvicinamento allo spettacolo.

Ore 17. Ingresso libero. Info:www.teatrogalli.it



sabato 21 marzo 2026

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Incontro con Tatiana Bucci

Attività di Educazione alla Memoria

Tra le attività legate alla Memoria, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma porterà a Rimini una voce preziosa e rara: la testimonianza diretta di chi ha attraversato Auschwitz da bambina: Tatiana Bucci. Su più di 770 bambini deportati ad Auschwitz dall’Italia, solo 25 sono sopravvissuti. Tatiana e la sorella Andra sono le più piccole. L'incontro al Teatro Galli è con l'89enne Tatiana che parla alle giovani generazioni con la forza insostituibile della testimonianza: la deportazione, la separazione, l’infanzia violata, la liberazione e il ritorno alla vita.

Un racconto che attraversa la storia del Novecento e la consegna al presente.

Ore 10. Ingresso Ingresso gratuito Info: https://memoria.comune.rimini.it/

martedì 24 marzo 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Il Console

Stagione Lirica 2026 al Teatro Galli

Nuova produzione del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena- Rimini è Il console di Gian Carlo Menotti, capolavoro del teatro musicale del Novecento e opera di forte impegno civile.

Composta nel 1950, l’opera racconta con linguaggio diretto ed efficace il dramma dell’individuo schiacciato dalla burocrazia e dall’arbitrio del potere, in una vicenda di grande intensità emotiva, che conserva ancora oggi una sorprendente attualità.

L’opera sarà diretta da Andrea Crastolla, la regia e la drammaturgia (che prevede inserti di brani di prosa che dialogano con la partitura) è affidata ad Alfonso Antoniozzi, che realizzerà anche la regia de Le convenienze ed inconvenienze teatrali. Nel ruolo di Magda il soprano Anastasia Egorova.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: [email protected]

martedì 24 marzo 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci

Quattro appuntamenti dedicati, in sequenza, alla Sceneggiatura (martedì 24 marzo), ai Costumi e Trucco (martedì 31 marzo), alla Coreografia (martedì 7 aprile) e alla Musica (martedì 14 aprile), altrettanti pilastri indispensabili alla costruzione di qualsiasi opera cinematografica. L’appuntamento della settimana è previsto martedì 24 marzo. Senza la Sceneggiatura il film non esiste, la base letteraria è imprescindibile per giudicare la validità della storia, ma non meno importante per macchina organizzativa e perché la Produzione possa quantificare un preventivo di spesa. Senza finanziamenti il film non parte. Fellini nasce come gagman di Aldo Fabrizi e poi come sceneggiatore di registi a suo tempo famosi, e di tutti i suoi film.

Le conversazioni, di un’ora e mezza ciascuna, vengono illustrate e arricchite da un dovizioso repertorio di immagini, clip, fotografie, disegni. Una cavalcata appassionante tra segreti e bugie di quella Settima Arte a cui non sappiamo rinunciare.

Gli incontri sono sostenuti dal progetto 𝗥𝗘𝗘𝗟 del Programma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮–𝗖𝗿𝗼𝗮𝘇𝗶𝗮 2021–2027, iniziativa di cooperazione culturale che vede come partner Fondazione Apulia Film Commission (Lead Partner), Città di Venezia, Istrian Cultural Agency, Art-kino, Public Institution Dubrovnik Cinemas e il Comune di Rimini.

Ore 17. Ingresso libero. Info: https://fellinimuseum.it/mestieri26/

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 24 marzo 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>16 marzo 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller Dance - a cura di Roller Dance Rimini

19:00 – 20:00 Le Inaspettate_voci femminili da riscoprire - Stella Manduchi

>17 marzo 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>18 marzo 20:30 – 22:30 Pizzica Salentina - corso di pizzica salentina - Fermento Etnico

>19 marzo 17:00 – 21:00 Ognuno ha una storia da raccontare. Atelier di scrittura e teatro - ri.flessi

>23 marzo 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller dance - a cura di Roller Dance Rimini

> dal 20 al 22 marzo: RIACT, un hackathon dedicato agli studenti delle superiori per progettare la città del futuro, che culminerà nella premiazione pubblica di domenica pomeriggio.

>23 marzo: Roller Dance e (K)not a Crochet Club

>24 marzo 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria?

Fino al 28 marzo 2026

Rimini, sedi varie

L'Otto Sempre

Rimini celebra il mese della donna con un palinsesto ricco di appuntamenti che spaziano dall'impegno civile alla grande cultura. Tra gli appuntamenti della settimana:

>mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, ore 9:00 – Proiezione docufilm “Senza rossetto” Cineteca Comunale. Iniziativa dedicata alle scuole per l’80° anniversario del voto alle donne. Su prenotazione. Info: 0541 704494.

>venerdì 20 marzo, Ore 11:00 – Premiazione concorso “Voci in ascolto” Cinema Teatro Tiberio (San Giuliano). Con la partecipazione della giornalista Giulia Siviero. Focus su violenza di genere e cyberbullismo. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/casadelledonnerimini/



lunedì 16 e 23 marzo 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo. I prossimi appuntamenti:

>lunedì 16 marzo

Band à part V.O. (1964, Jean-Luc Godard)

>lunedì 23 marzo

A History a violence V.O. (2005, David Cronenberg)

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/

lunedì 16 marzo 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. Gli appuntamenti della settimana:

>Percorso "Una rete per chi assiste" – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 16 marzo (16.30 – 18.30), Il ruolo degli infermieri di famiglia e comunità nel percorso di cura.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info:www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute





lunedì 16 marzo 2026

I.C. XX settembre, Scuola “Zavalloni”, Via Sartoni, 3 - Rimini

Educare Verbo Plurale

A cura del Centro per le Famiglie

Continua il percorso Educare Verbo Plurale, ciclo di incontri, a cadenza mensile, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone che accompagnano nella crescita bambini e bambine da 4 a 10 anni. L’appuntamento della settimana:

>lunedì 16 marzo ore 20.45

“Cresci tu, cresco anch’io. Corpo, emozioni, relazioni”

Intervento a cura di Ilenia Fabbri, psicologa e sessuologa

Il percorso, libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è aperto a tutti. Al termine dell’appuntamento verrà dato spazio alle domande da parte del pubblico.

Ingresso gratuito. Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>martedì 17 marzo

La voce della luna

di Federico Fellini (Italia 1990, 118′)

>martedì 24 marzo

Il Casanova di Federico Fellini

di Federico Fellini (Italia 1976, 170′)

Ore 14.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14

Info: http://fellinimuseum.it/



martedì 17 marzo 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. I prossimi appuntamenti:

>martedì 17 marzo, Sala della Cineteca, ore 17.30

Giuliano Bonizzato

Il diritto alla vita dello spermatozoo, Il Ponte Vecchio, 2025

in dialogo con Paolo Zaghini

Ingresso libero. Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli



martedì 17 e 24 marzo 2026

Sedi varie - Rimini

Adolescenti e genitori: attraversare le fatiche, valorizzare le risorse

Incontri organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e l’Associazione Teatrale Alcantara.

Un progetto che si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori di ragazze e ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, con l’obiettivo di offrire spazi di riflessione, confronto e approfondimento sulle trasformazioni che attraversano i giovani e sulle sfide educative che coinvolgono il mondo adulto. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 17 Marzo 20:45 Tra amicizie, gruppi e solitudine: come sostenere relazioni positive. Presso Centro per le Famiglie, Piazzetta dei Servi 1 – rimini centro storico. A cura di Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice familiare e Alice Bernardi psicologa e Responsabile del Centro per le Famiglie di Rimini. Partecipazione gratuita su iscrizione.

>martedì 24 Marzo 20:45 Crescere nell’epoca dell’incertezza: ansia, stress e resilienza. A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta presso I.C. Marvelli, via Covignano 238 – Rimini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: 0541 793860. Ingresso gratuito www.facebook.com/centrofamiglierimini/

martedì 17 marzo 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Aperitivo Corto

Al Cinema Fulgor continua la rassegna Cortometraggi al cinema - Aperitivo Corto con proiezioni di cortometraggi di qualità e aperitivi conviviali.

L'evento si configura come un appuntamento che coniuga l'esperienza della visione in sala con un momento conviviale: è previsto un aperitivo prima della proiezione. La rassegna include inoltre, ove possibile, la partecipazione e l'intervento di registi ospiti per un approfondimento sui contenuti proposti.

La programmazione prevede due appuntamenti ogni mese, di martedì.

I corti in programma il 17 marzo:

>Sciomèn- regia di Federico Imola 2023 | 27' | ITA

>Failed Exit- regia di Federico Imola 2024 | 30' | ITA 2008

Ospite in sala il regista Federico Imola

Orario: dalle 18:30 alle 20:30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



mercoledì 18 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Premio Lucchini

Una serata evento dedicata al Teatro Dialettale, con numerosi ospiti che racconteranno la storia delle compagnie romagnole, gli autori e gli attori che hanno raccontato la nostra società dal dopoguerra ad oggi.

Ingresso libero previa prenotazione presso la redazione di ICARO TV tel. 0541 785785.

L’evento sarà trasmesso successivamente su ICARO TV Canale digitale 18.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: www.cinematiberio.it/eventi/premiolucchini2026/

giovedì 19 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Io Vergine, tu Pesci?

Spettacolo teatrale di e con Giuseppe Sorgi al Cinema Tiberio

Uno spettacolo teatrale di Giuseppe Sorgi, tratto dall’omonimo libro edito da Salani.

Un particolare connubio fra mitologia, astrologia e teatro comico.

Biglietti solo on line su: www.ciaotickets.com/it/biglietti/io-vergine-tu-pesci-rimini1

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/iovergine/



giovedì 19 marzo 2026

Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Storie sul tappeto

Incontri per genitori e bambini/e da 0 a 12 mesi con le Volontarie Nati per Leggere della Biblioteca.

L'incontro si svolge nella Biblioteca Ragazzi, saletta 0-6.

Prenotazione obbligatoria negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Ragazzi.

Ore 10.30 Ingresso libero su prenotazione Info: 0541 704485 https://bibliotecagambalunga.it/

venerdì 20 marzo 2026

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Apocalisse tascabile

Spettacolo teatrale di Castoro Teatro, a doppiofondo: la fine del mondo è anche l’occasione per risvegliare quella “debole forza messianica” che secondo Benjamin si deposita in ogni generazione, in attesa d’essere portata alla luce per scardinare il mondo.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 752056 www.castoroteatro.it/apocalisse-tascabile



sabato 21 marzo 2026

Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

Contest Hip Hop Catia Semprini HHCS

sabato 21 marzo, le luci del Palasport Flaminio si accendono per il Contest Hip Hop Catia Semprini HHCS. A partire dalle ore 17.00, l’arena riminese si trasformerà nella scena principale dell'Hip Hop, accogliendo talenti di tutte le età e provenienze, pronti a far vibrare il pubblico con beat coinvolgenti e attitudine. L'evento vede protagonisti giovani artisti suddivisi in quattro emozionanti categorie:

Kids (6-11 anni): per tutti i nati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020

Junior (12-15 anni): per chi è nato dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014

Senior (16 anni e oltre): per tutti i nati entro il 31 dicembre 2010

Scuole: un momento dedicato alle giovani generazioni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per mostrare il talento e la creatività delle nuove leve.

Un pomeriggio di musica, ritmo e spettacolo, a cura di Uisp.

Ore 17. Ingresso a pagamento. Info: www.uisp.it/rimini/pagina/hhcs-dance-competition



sabato 21 marzo 2026

Teatro Galli (Bar Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Gin & Friends - Degustazione d’eccellenza a Teatro

Nella splendida cornice del Caffè del Grifone, all’interno del Teatro Galli, prende vita una serata dedicata a una degustazione narrata in cui il Bartender Charles Flaminio guiderà i partecipanti in un viaggio sensoriale tra aromi, botaniche e suggestioni, raccontando due interpretazioni diverse ma complementari del bere di qualità. Due espressioni di gusto che condividono la stessa attenzione alla materia prima e l’obiettivo di trasformare ogni sorso in un’esperienza.

Ogni assaggio è accompagnato da un food pairing studiato per esaltare profumi e sfumature dei prodotti, creando un percorso armonico tra cocktail, gusto e racconto.

La degustazione comprende 4 cocktail, ciascuno accompagnato da finger food.

Orario: dalle ore 19.30 alle ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441

www.visitrimini.com/esperienze/311660-gin-friends-degustazione-deccellenza-a-teatro/



domenica 22 marzo 2026

Chiesa dei Santi Vito e Modesto - San Vito, Rimini

L'Eredità di Cesare

L'evento, organizzato dalla Pro Loco di San Vito e dall'associazione Legio VI Ferrata, è dedicato a Cesare e alla riscoperta dell'area archeologica di San Vito di Rimini, con particolare attenzione alle vicende dell'antico ponte e alla figura storica di Caio Giulio Cesare.

L’iniziativa prevede diverse attività: una presentazione alle 14:45, seguita dalla proiezione del documentario "Rubico Flumen. Il mistero del Rubicone” e dall'intervento della Dott.ssa Cristina Ravara Montebelli. Alle 15:45 si terrà il funerale di Cesare, rappresentato dai rievocatori della Legio VI, con un corteo funebre (dalla chiesa fino al ponte) e una ricostruzione storica del rito funebre di Cesare a Roma, culminante con l’accensione della pira e in sottofondo la registrazione del Monologo di Marco Antonio di Shakespeare interpretato da Gassman. La giornata si conclude con una visita guidata alle 16:15, curata da VisitRimini.

Ore 14.45 Info: www.prolocosanvito.it

domenica 22 marzo 2026

Teatro Galli, Piazza Cavour - Rimini centro storico

Colazione al Teatro Galli

VisitRimini, in collaborazione con Summertrade, invita ancora una volta a vivere una delle esperienze più richieste dell'autunno: tornano gli appuntamenti con la colazione gourmet nella splendida cornice del Caffè del Grifone, affacciato sulla suggestiva Piazza Cavour, cuore medievale di Rimini.

Tra un cappuccino e una delizia dolce o salata, si potrà godere di un’atmosfera senza tempo, resa ancora più magica dalla vista impareggiabile sulla piazza e dai dettagli architettonici originali del teatro.

Non perdere l’occasione di vivere il Teatro Galli come non l’hai mai fatto: tra buon cibo, storia e bellezza.

Orario: 9:30* - 12:00 - *ingresso consentito fino alle ore 10.30, l'evento termina alle ore 12:00.

Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli

domenica 22 marzo 2026

Teatro Galli (Bar Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Aperitivo al Teatro Galli

A cura di Visit Rimini

Il Caffè del Grifone offre un'esperienza raffinata ed esclusiva, che si tiene solo in giornate selezionate, e permette di vivere il caffè in un contesto intimo e sofisticato, lontano dalla quotidianità.

La combinazione di eleganza, storia e una selezione di bollicine, vini e spritz renderà ogni incontro speciale, mentre i finger food aggiungeranno un tocco di gusto alla serata.

Un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento di dolcezza, immersi in un'atmosfera senza pari.

Ore 18; ingresso consentito sino alle 19, il caffè chiude alle 20. Ingresso a pagamento.

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/342111-aperitivo-al-teatro-galli





domenica 22 marzo 2026

Rimini, piazza Cavour, Teatro Galli - Caffè del Grifone

Tè e Tentazioni

Nel cuore pulsante di Rimini, nascosto tra le eleganti mura del Teatro Galli, si apre per occasioni esclusive il Caffè del Grifone, un luogo intimo e ricercato dove ogni dettaglio racconta un momento da assaporare. Con le sue ampie vetrate affacciate su Piazza Cavour, il Caffè regala una vista privilegiata su uno degli scorci più suggestivi della città, proprio mentre la luce del tramonto accarezza la pietra antica della piazza medievale. In questo scenario incantato prende vita “Tè e Tentazioni”, un appuntamento dedicato ai piaceri della pausa pomeridiana, offrendo una selezione di bevande calde e piccole tentazioni dolci tra tè, tisane, cioccolata e pasticcini artigianali.

Un invito a prendersi del tempo per sé, immersi in un’atmosfera raffinata e accogliente.

Orario: 16.00 – 18.00. Ingresso consentito sino alle ore 16:30

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria

Info: 0541.51441 www.visitrimini.com/esperienze/312339-te-e-tentazioni-teatro-galli



domenica 22 marzo 2026

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua

domenica 22 marzo 2026

Circolo Velico Riminese, via Destra del Porto,147/A – Rimini

Campionato Invernale Sardina Cup

A cura del Circolo Velico Riminese

Una regata aperta a tutte le imbarcazioni: ORC, Rating FIV, Monotipi, Open, Vele Bianche.

Ore 10 Info: 0541 51227 https://circolorimini.altervista.org/index.php/leregate/campionato-invernale-sardina-cup

martedì 24 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

National Theatre Live: Hamlet

La classica tragedia di William Shakespeare Hamlet, diretta da Robert Hastie e andata in scena al Lyttleton Theatre con Hiran Abeysekera nel ruolo del Principe di Danimarca, affiancato da Francesca Mills nel ruolo di Ofelia. Una produzione molto applaudita, moderna e tradizionale allo stesso tempo.

Spettacolo teatrale registrato dal vivo a Londra, 2025.

La proiezione è in versione inglese con sottotitoli in inglese.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/ntlive_hamlet/

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