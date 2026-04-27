Rimini accoglie “Magia Italiana”: il festival internazionale dei giovani talenti

La manifestazione torna dal 27 giugno al 7 luglio

Dal 27 giugno al 2 luglio 2026, Rimini ospiterà la nuova edizione del Festival Internazionale “Magia Italiana”, una consolidata piattaforma dedicata ai giovani artisti nel campo delle arti dello spettacolo che riunisce partecipanti provenienti da tutta Europa.

Nato più di vent'anni fa, il festival è organizzato dall'Accademia Internazionale delle Arti Europa in collaborazione con l'associazione bulgara Art Center Karnolsky e si è trasformato in una solida piattaforma internazionale dove bambini e giovani possono mettere in mostra il proprio talento. L'obiettivo principale del festival è quello di offrire un palcoscenico professionale dove i giovani artisti possano mostrare il proprio potenziale, ricevere feedback da esperti e entrare in contatto con diverse tradizioni culturali e scuole artistiche.

Il programma del festival offre opportunità di esibirsi a cantanti, ballerini, gruppi vocali e strumentali, cori, orchestre e ensemble folk. I partecipanti sono suddivisi in fasce d’età che vanno dai 5 ai 25 anni e le loro esibizioni vengono valutate da una giuria internazionale composta da professionisti affermati. Il formato combina una sezione competitiva con concerti ed eventi collaterali, creando opportunità sia di competizione che di accumulo di esperienza sul palcoscenico.

Una delle caratteristiche distintive di “Magia Italiana” è la sua location. Il programma del concorso si svolgerà sul palco del Pepsi Theatre a Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia. Questo rende il festival unico nel suo genere, combinando esibizioni professionali sul palco con un ambiente dinamico e non convenzionale. Dopo le esibizioni, i partecipanti avranno l’opportunità di godersi le attrazioni del parco: dalle iconiche montagne russe Katun e iSpeed alle giostre acquatiche e alle zone a tema come Nickelodeon Land e Dinoland, oltre al popolare spettacolo di acrobazie Hot Wheels. Il concerto di gala finale a Rimini presenterà una selezione delle migliori esibizioni.

L’edizione 2026 si terrà sotto il patrocinio del Console Onorario bulgaro per la regione Emilia-Romagna, il dott. Franco Castellini, e ogni partecipante riceverà un diploma personalizzato. Tra i premi principali c’è il Gran Premio di 500 euro. Inoltre, i partecipanti potranno ricevere voucher per partecipare a festival internazionali organizzati dall'Art Center Karnolsky, tra cui il “Karnolsky Summer Camp”, che si terrà ad agosto a Sunny Beach, in Bulgaria, e “Winter Magic”, nonché inviti ad altri concorsi internazionali in Italia, Spagna, Polonia, Bulgaria, Romania, Lituania, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e altri paesi.

Oltre al concorso, il festival offre ai partecipanti provenienti da diversi paesi l’opportunità di incontrarsi, stringere contatti professionali ed esibirsi davanti a un pubblico internazionale.

Ulteriori informazioni sul programma, sui requisiti di partecipazione e sulle iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale magiaitaliana.karnolsky.eu, nonché su karnolsky.eu, dove vengono pubblicate le ultime notizie e i materiali relativi al festival.

Con la sua portata internazionale e la sua organizzazione consolidata, “Magia Italiana” continua a essere un appuntamento fisso nel calendario culturale di Rimini e ad attrarre giovani artisti alla ricerca di un palcoscenico oltre i confini nazionali.