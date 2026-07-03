Rimini "Affacciati alla finestra", il 7 luglio all'ospedale Infermi il concerto della pianista Giulia Vazzoler

All'Ospedale Infermi un evento gratuito promosso da AIL Rimini e Donatori di Musica tra note, parole e solidarietà

Martedì 7 luglio 2026 alle ore 18 l'Ospedale Infermi di Rimini ospiterà una nuova edizione di "Affacciati alla finestra", il concerto all'aperto promosso da AIL Rimini (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfoma e Mieloma) in collaborazione con l'Associazione Donatori di Musica. L'iniziativa, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà nel parcheggio tra la Scala C e la Scala D, trasformato per l'occasione in una suggestiva sala da concerto grazie alla collaborazione dello staff tecnico dell'ospedale. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Rimini e la direzione artistica della pianista riminese Francesca Cesaretti. Dal 2017 AIL Rimini e l'Associazione Donatori di Musica promuovono all'interno dell'ospedale la rassegna "Un PIANO per un ospedale FORTE", ospitata presso l'hospice, affiancata dall'appuntamento estivo "Affacciati alla finestra", nato per offrire momenti di benessere attraverso la musica e sensibilizzare pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini sul valore dell'ascolto come strumento di cura e condivisione. L'edizione 2026 si arricchisce di un'importante novità: la collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana, entrando così a far parte del programma della 77ª edizione della prestigiosa rassegna. Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio della Commissione Opera Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori e di Opera24. Protagonista del concerto sarà la pianista Giulia Vazzoler, che presenterà "Per Elisa", un progetto editoriale e discografico capace di andare oltre la formula del recital tradizionale. Musica e parola si alterneranno in un dialogo continuo, moderato da Francesca Cesaretti, in cui il pianoforte accompagnerà il racconto autobiografico dell'artista. Ogni brano sarà collegato a un capitolo del memoir, offrendo al pubblico una riflessione sul ruolo del musicista contemporaneo, sul rapporto tra cultura e società e sulle nuove modalità di vivere e raccontare la musica classica. L'appuntamento sarà accessibile anche a chi non potrà essere presente: grazie alle riprese di Roberto Bonfantini per Icaro TV, il concerto sarà trasmesso in diretta o in differita sulla pagina Facebook di AIL Rimini ODV. I posti sono limitati, ma l'ingresso è libero e gratuito. In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a una data che verrà successivamente comunicata.

Per informazioni è possibile contattare AIL Rimini ai numeri 392 774 6878 e 0541 705058.