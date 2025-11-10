Rimini: aggredito autista mentre era in servizio

Start Romagna ha già isolato le immagini del circuito interno in attesa di fornirle alle forze dell’ordine

Questa mattina lungo la Linea 4 un autista di Start Romagna è stato aggredito mentre era in servizio, costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Start Romagna ha già isolato le immagini del circuito interno in attesa di fornirle alle forze dell’ordine.

“Sono situazioni inaccettabili – il commento del Presidente Andrea Corsini – e la gravità non è alleggerita dalla certezza che i responsabili sono regolarmente individuati grazie alle telecamere interne presenti su tutti i bus.

Lavoriamo per portare a compimento anche i protocolli di sicurezza con le questure dei vari bacini romagnoli perché abbiamo il dovere di tutelare passeggeri e personale.

All’autista esprimiamo tutta la nostra solidarietà, in giornata lo contatterò per manifestargliela direttamente, con la speranza che certi fatti trovino adeguato contrasto”.