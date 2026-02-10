Rimini, aggressione in Corso d’Augusto: giovane colpito al volto davanti alla Coin
ul posto è intervenuta una Volante: gli agenti hanno trovato il ragazzo con ferite al volto
A cura di Redazione
10 febbraio 2026 18:59
Pomeriggio agitato nel centro storico di Rimini. Intorno alle 18.30, in corso d’Augusto, all’altezza del negozio Coin, un giovane è stato aggredito da un individuo che si è poi dato alla fuga.
Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita con alcuni pugni e, dopo l’aggressione, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta una Volante: gli agenti hanno trovato il ragazzo con ferite al volto.
La scena è stata notata da diverse persone presenti in zona; un lettore ha segnalato l’episodio alla redazione. Sono immediatamente scattate le ricerche per individuare l’aggressore.