Rimini, aggressione in Corso d’Augusto: giovane colpito al volto davanti alla Coin

Pomeriggio agitato nel centro storico di Rimini. Intorno alle 18.30, in corso d’Augusto, all’altezza del negozio Coin, un giovane è stato aggredito da un individuo che si è poi dato alla fuga.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita con alcuni pugni e, dopo l’aggressione, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta una Volante: gli agenti hanno trovato il ragazzo con ferite al volto.

La scena è stata notata da diverse persone presenti in zona; un lettore ha segnalato l’episodio alla redazione. Sono immediatamente scattate le ricerche per individuare l’aggressore.