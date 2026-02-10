Altarimini

Rimini, aggressione in Corso d’Augusto: giovane colpito al volto davanti alla Coin

ul posto è intervenuta una Volante: gli agenti hanno trovato il ragazzo con ferite al volto

A cura di Glauco Valentini Redazione
10 febbraio 2026 18:59
Rimini, aggressione in Corso d’Augusto: giovane colpito al volto davanti alla Coin - Foto di un nostro lettore
Foto di un nostro lettore
Rimini
Cronaca
Condividi

Pomeriggio agitato nel centro storico di Rimini. Intorno alle 18.30, in corso d’Augusto, all’altezza del negozio Coin, un giovane è stato aggredito da un individuo che si è poi dato alla fuga.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita con alcuni pugni e, dopo l’aggressione, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta una Volante: gli agenti hanno trovato il ragazzo con ferite al volto.

La scena è stata notata da diverse persone presenti in zona; un lettore ha segnalato l’episodio alla redazione. Sono immediatamente scattate le ricerche per individuare l’aggressore.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini