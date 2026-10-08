Rimini, aiuti per la bolletta a 110 famiglie in povertà energetica

Il progetto di Banco dell’energia e Federconsumatori con Caritas ed Emporio Solidale

Un intervento concreto a favore di 110 famiglie in condizione di povertà energetica sul territorio di Rimini. È questo il cuore del nuovo progetto promosso da Banco dell’energia e Federconsumatori Rimini, in sinergia con Caritas Rimini ed Emporio Solidale, grazie al contributo di SGR Luce e Gas del Gruppo SGR, per sostenere la popolazione più fragile e ridurre l’impatto della spesa energetica attraverso il pagamento delle forniture di elettricità e del gas. I numeri. Secondo le rilevazioni della Caritas di Rimini, per la prima volta il 12,5% dei cittadini che hanno chiesto aiuto (pari a 4.416 individui), pur avendo un’occupazione, si trova in una condizione di povertà energetica, incontrando gravi difficoltà nel soddisfare bisogni primari come cucinare, illuminare e riscaldare la propria abitazione. Il fenomeno ha una dimensione strutturale: L’OIPE - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica ha certificato infatti che la povertà energetica interessa circa il 9% delle famiglie (oltre 2,4 milioni di nuclei). Il contrasto a questo fenomeno rientra tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che fissa per quell’anno il traguardo per l’accesso universale a forme di energia sostenibili sia sul piano ambientale che su quello sociale. Il progetto. La prima fase dell’iniziativa prevede l’erogazione di aiuti economici diretti ai 110 nuclei individuati grazie alla collaborazione di Caritas Rimini ed Emporio Solidale. Le risorse saranno destinate al saldo delle bollette anche in caso di morosità pregresse. Oltre al supporto immediato, Banco dell’energia e Federconsumatori avvieranno una campagna di comunicazione e sensibilizzazione attraverso varie iniziative: l’istituzione di uno sportello energia che fornisca informazioni sul corretto comportamento per un consumo consapevole, sul migliore utilizzo dell’energia domestica e sull’efficientamento delle abitazioni; la creazione di incontri pubblici, laboratori pratici, materiali informativi, strumenti digitali, in maniera semplice ed accessibile e la formazione di TED, Tutor per l’Energia Domestica”.

Fondazione Banco dell’energia da dieci anni si impegna al fianco dei cittadini in situazione di vulnerabilità sociale, promuovendo interventi concreti che uniscono solidarietà ed efficienza energetica. Banco dell’energia è un ente senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere, attraverso il meccanismo della solidarietà indiretta, persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, ponendo particolare attenzione al tema della povertà energetica. Dal 2016 Banco dell’energia ha raccolto e donato oltre 15 milioni di euro a sostegno di circa 20.000 beneficiari, operando attraverso interventi in sostegno di persone in difficoltà e iniziative formative e di sensibilizzazione per aumentare la cultura e la consapevolezza sui consumi e l’efficientamento energetico. Tra queste, il Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, a cui hanno aderito oltre 100 stakeholder tra istituzioni, aziende, organizzazioni del terzo settore, associazioni e istituti di ricerca, network che garantisce la realizzazione di numerosi progetti di solidarietà su tutto il territorio nazionale. Fanno parte del Board della Fondazione Banco dell’energia, oltre ai Soci Fondatori A2A e le sue Fondazioni AEM, ASM e LGH, anche Edison, Plenitude, Iren ed Hera Comm.