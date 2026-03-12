Rimini al centro del rilancio aeroportuale: monitoraggio chiesto per abolizione council tax

Bocchi sollecita la Regione Emilia-Romagna a verificare l’efficacia della misura e l’incremento dei voli anche allo scalo Fellini

L'abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco (council tax) e le altre misure di sostegno per migliorare la competitività del sistema aeroportuale regionale necessitano un attento monitoraggio da parte della Regione per verificarne l'efficacia, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per garantire la massima trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche. La sollecitazione arriva da Priamo Bocchi (Fratelli d'Italia) che ha presentato un'interrogazione con la quale chiede un'attenzione particolare allo scalo Giuseppe Verdi di Parma e alla sua necessaria implementazione strutturale.

"Dal 2026 la Regione Emilia-Romagna ha previsto l’abolizione della cosiddetta council tax aeroportuale (l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco) per gli aeroporti con traffico inferiore ai 700mila passeggeri annui, ovvero gli scali Fellini di Rimini, Ridolfi di Forlì e Verdi di Parma" ha ricordato Bocchi, sottolineando che "la misura è finalizzata a rafforzare l’attrattività degli scali periferici incentivando l’arrivo di compagnie aeree, favorendo l’aumento del numero di rotte e dei collegamenti disponibili e aumentando il numero di passeggeri. Un progetto possibile grazie a una dotazione di 4 milioni di euro annui, di cui 2 milioni destinati all’abolizione della council tax".

"Il raggiungimento degli obiettivi - ha proseguito il consigliere - rappresenta un elemento fondamentale per garantire l’efficacia delle politiche pubbliche adottate e il corretto utilizzo delle risorse regionali. In particolare, lo scalo Giuseppe Verdi di Parma riveste un ruolo importante all’interno del sistema aeroportuale reginale e il suo sviluppo, anche attraverso il necessario potenziamento delle infrastrutture e l’incremento dei collegamenti aerei, è strategico per migliorare l’accessibilità del territorio".

Da qui l'atto ispettivo per sapere se la giunta ha definito indicatori specifici di performance (ad esempio numeri di voli, nuove tratte attive, crescita del traffico passeggeri) per valutare l’efficacia dell’abolizione della council tax e delle altre misure di sostegno previste. Bocchi invita inoltre l'esecutivo a "predisporre un sistema di rendicontazione periodica sugli effetti della misura, al fine di garantire la massima trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare che tali fondi contribuiscano concretamente al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e all’incremento del numero di voli, delle rotte e dei passeggeri".