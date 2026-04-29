Rimini al centro della "Nautica Valley": un settore da 1,6 miliardi

La Romagna produce il 90% del fatturato nautico regionale. Nasce il Tavolo istituzionale per fare sistema

L'Emilia-Romagna ha una nuova carta da giocare sul tavolo dell'industria nazionale: si chiama "Nautica Valley" e vale 1,6 miliardi di euro di fatturato, 287 imprese manifatturiere e oltre 3.600 occupati. E il cuore di tutto questo batte proprio in Romagna — con Rimini in prima fila, insieme a Ravenna e Forlì-Cesena — dove si concentra il 90% della produzione complessiva.

A sancirlo ufficialmente è stata la prima seduta del Tavolo regionale della Nautica, tenutasi a Bologna, che ha riunito per la prima volta colossi del settore come Ferretti Group, Cantiere del Pardo, Absolute, Solaris Power e Quick, insieme a enti locali, università e centri di ricerca.

«Quando facciamo sistema vinciamo sempre», ha dichiarato il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, che ha voluto tracciare un parallelo esplicito con la Motor Valley e il comparto aerospaziale: filiere diverse, ma che condividono materiali, ricerca e know-how tecnologico.

I numeri parlano chiaro: l'export vale da solo 800 milioni di euro, la metà dell'intero fatturato del settore. Un comparto che negli ultimi dieci anni ha triplicato il proprio volume d'affari, e che ora punta a crescere ancora grazie a investimenti privati già in cantiere — 150 milioni da Ferretti Group e 100 milioni dal Cantiere del Pardo — destinati alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi.

Sul fronte della formazione, la Regione punta sulla Laurea Magistrale in Nautica all'Università di Forlì, uno dei soli due corsi di questo tipo in Italia insieme a quello de La Spezia. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: attrarre talenti e competenze da tutto il bacino adriatico.

Per il territorio riminese, l'ingresso nella Nautica Valley non è solo un riconoscimento, ma una prospettiva concreta di sviluppo industriale e occupazionale in un settore ad alto valore aggiunto, sempre più integrato con le filiere tecnologiche dell'intera regione.