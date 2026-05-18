Rimini al centro della scena internazionale tra turismo, cinema e grande musica

Dai voli del futuro con Routes Europe alla Sagra Malatestiana, una settimana di eventi che intreccia economia, cultura, sport e partecipazione cittadina

La settimana prende il via con Rimini che si proietta sulla scena globale con Routes Europe, il forum di riferimento per lo sviluppo del network aereo continentale. L’evento richiama in città oltre 1.000 delegati, tra cui i rappresentanti dei principali vettori aerei, scali aeroportuali e enti del turismo mondiali. Tre giorni di tavole rotonde e incontri B2B che disegneranno le rotte del futuro, ponendo Rimini al centro delle strategie di mobilità internazionali.

La settimana celebra anche l'industria cinematografica con l'VIII edizione di La Settima Arte – Cinema e Industria, la manifestazione a ingresso gratuito che coinvolge grandi nomi e si articola tra proiezioni, incontri e premi (22-24 maggio). Il momento clou sarà la consegna del Premio Cinema e Industria 2026 che sarà assegnato ad honorem al Premio Oscar Paolo Sorrentino e che vedrà premiati anche talenti come Fabio De Luigi e Riccardo Tozzi. La giuria è presieduta da Pupi Avati con Gian Luca Farinelli, Marco Leonetti, Veronica Innocenti, Stefano Pucci e Mario Sesti; conduce la cerimonia Paola Saluzzi.

La settimana segna il prestigioso ritorno della Sagra Musicale Malatestiana (77ª edizione), un viaggio sonoro che ci accompagnerà fino a dicembre, proponendo un ricco calendario di concerti, spettacoli e iniziative. Protagonista fino a fine maggio sono i giovani con la Settimana della Musica, che porta concerti, ensemble e cori giovanili nei luoghi più suggestivi della città.

La Sagra quest’anno porta la musica anche negli spazi dell’Ospedale Infermi di Rimini, con l’obiettivo di offrire bellezza e sollievo ai pazienti attraverso concerti dal vivo, con la sezione Armonie di cura. Protagonista del concerto di martedì 26 maggio è un dialogo tra Francesca Cesaretti e la pianista Ramona Munteanu, dedicato a Filtsch, Chopin e Liszt e legato alla presentazione di un nuovo CD. L’iniziativa, realizzata con AIL Rimini e Donatori di Musica, riconosce alla musica un ruolo concreto nel supporto ai percorsi terapeutici.

Per chi cerca dinamismo e contatto con il mare, il weekend si accende di energia con SoulHands Festival (22-24 maggio), il lifestyle della spiaggia di Torre Pedrera tra surf, skate, musica e arte urbana, e il Campionato Italiano Moto d’Acqua (22 - 24 maggio), nelle acque antistanti il Club Nautico che si trasformano nel circuito per le spettacolari sfide di velocità.



Domenica 24 maggio è la giornata dedicata alla comunità e alla sostenibilità con Bimbimbici 2026 (rimandato da domenica 17 per maltempo), che unisce famiglie e cittadini con una pedalata collettiva tra centro storico, aree verdi e porto, accompagnata da giochi, attività per bambini e momenti di socialità. L’evento, aperto a tutti, si arricchisce con laboratori, premiazioni e un concerto della violinista Arjada Hasanaj con i suoi allievi, promuovendo benessere, educazione e uso consapevole della bicicletta.



Il tema dell'educazione digitale è al centro di due importanti appuntamenti rivolti a famiglie e docenti per approfondire la sicurezza online e l'uso consapevole dei dispositivi. Nell'ambito del Mese delle Famiglie, Rimini propone martedì 26 maggio la conferenza “Famiglia e digitale: un patto per educare insieme”, rivolta a genitori, educatori e insegnanti per promuovere un uso consapevole delle tecnologie e il benessere digitale (Sala Manzoni), mentre sabato 23 maggio al cinema multiplex delle Befane si terrà l’incontro Educare ed accompagnare - consapevoli per un uso corretto della rete rivolto a genitori, educatori e docenti, per approfondire i temi della sicurezza online e dell’educazione digitale dei più piccoli, con l’Associazione protezione diritti e libertà APS in collaborazione con la Questura di Rimini. Insieme al personale della Divisione Anticrimine della Questura e della Polizia Cibernetica si parlerà di uso sicuro di smartphone, tablet e videogiochi, dei rischi online per i bambini, come contenuti inappropriati e contatti pericolosi, di cyberbullismo e di come riconoscerlo e prevenirlo, con consigli pratici su come accompagnare bambini e ragazzi verso un uso consapevole delle tecnologie.

Completano l’offerta festival teatrali come Filo per Filo, Segno per Segno, il Festival delle arti per le nuove generazioni e gli incontri letterari come Libri da queste parti, che questa settimana presenta il saggio ‘Simenon, Fellini, Jung. Fratelli d’elezione’ di Marina Geat presso il Fellini Museum - Palazzo del Fulgor (martedì 19 maggio). Con l’occasione sarà inaugurato “Il salottino”, nuovo spazio culturale dedicato agli incontri letterari all’interno del museo. Giovedì 21 maggio, gli incontri tornano in Cineteca con Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani.

Mercoledì 20 maggio, la Sala Ressi del Teatro Galli ospita la presentazione del volume, a cura di Jacopo Ortalli, dedicato alla Domus del Chirurgo, volto a scoprire i segreti e i risultati scientifici legati a uno dei siti archeologici più importanti e affascinanti del centro storico di Rimini.

In Cineteca, il 20 e il 26 maggio, continuano Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica, un ciclo di lezioni magistrali per riflettere sulle origini storiche e i valori della Repubblica Italiana a ottant'anni dalla sua nascita.

Infine non mancheranno i laboratori creativi e i percorsi dedicati al benessere e alla scoperta del territorio, come le Fattorie Aperte e i tornei sportivi.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA





fino a sabato 31 maggio 2026

Sedi varie - Rimini centro storico

Settimana della Musica

La Musica e i giovani

Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d'arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La Corte degli Agostiniani e l'Arena Francesca sono il cuore live della Settimana con i giovani ensemble che si esibiscono nelle giornate dal 23 al 30 maggio con programmi che spaziano dalla classica al jazz, dal repertorio corale alla world music. In chiusura, sarà una festa con varie formazioni musicali e danzanti capitanate dall’esibizione della Banda Giovanile di Rimini. Il Teatro Galli ospita il 27 maggio il Choral Day con 200 coristi diretti da Fabio Pecci e il 29 maggio la divulgazione scientifica di GeoPop (mattina) seguita dal concerto sinfonico a scopo benefico per l'AISM (sera) a cura di Eyos Orchestra e Orchestra del Maderna Lettimi.

Info: www.facebook.com/einesteinyouthorchestar

dal 18 al 20 maggio 2026

Palacongressi di Rimini

Routes Europe

Il più importante appuntamento di networking legato al settore del volo aereo arriva per la prima volta a Rimini.

La 19a edizione di “Routes Europe” sarà infatti ospitata nella città romagnola, per 3 giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni.

A Rimini sono attesi oltre 1.000 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei, aeroporti e tourist board da tutto al mondo.

Gli eventi Routes, parte di Aviation Week Network, sono forum annuali unici nel loro genere dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei.

Info: www.routesonline.com/events/259/routes-europe-2026/

da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026

Sedi varie – Rimini

La Settima Arte - Cinema e Industria

La Festa del Cinema a Rimini - VIII Edizione

L’industria cinematografica e dell’audiovisivo torna protagonista a Rimini con l’VIII edizione organizzata da Confindustria Romagna. Tre giorni di appuntamenti gratuiti che regaleranno al pubblico l’occasione di conoscere i valori del fare cinema. In programma proiezioni, masterclass, tour felliniani, una mostra fotografica inedita e la consegna del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria, che si terrà il 23 maggio al Teatro Amintore Galli di Rimini. A ricevere il Premio Cinema e Industria 2026 saranno: il Premio Oscar Paolo Sorrentino, che riceverà il premio ad honorem, Fabio De Luigi (Premio Speciale alla carriera e alla valorizzazione del territorio), Riccardo Tozzi (Premio alla Produzione), Minerva Pictures (Premio alla Distribuzione - ritira Gianluca Curti), Giogiò Franchini (Premio al Montaggio), Francesco Vedovati (Premio al Casting Director). A Valentina Cenni sarà consegnato il Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema dedicato alle professioniste del settore. Il premio Cinema e Industria è attribuito ai professionisti del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. La giuria presieduta dal regista Pupi Avati è composta da Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di Bologna), Marco Leonetti (direttore Cineteca di Rimini), Veronica Innocenti (professoressa di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Stefano Pucci (imprenditore), Mario Sesti (critico cinematografico e regista). Condurrà la cerimonia la giornalista Paola Saluzzi.

Opening Night il 22 maggio: con il “Viaggio nel mito. L’eccellenza di un territorio tra industria, velocità, cinema, motori e cultura del gusto” si esplorerà il legame tra l'immaginario cinematografico e le eccellenze del Made in Italy. Al cinema Fulgor, moderati da Federica Masolin (giornalista Sky Sport), si confronteranno due icone dei rispettivi settori: lo chef e imprenditore Carlo Cracco e Manuel Poggiali manager Ducati Corse. Un dialogo inedito per celebrare come il gusto, la velocità e il cinema possano diventare narrazione e sviluppo economico. Durante la serata sarà presentato in anteprima il videoclip ‘Viaggio nel mito’.

L’evento ‘80 anni di voto alle donne. Altri 130 anni per la parità di genere? Il ruolo del cinema e il suo racconto’ celebrerà l’importante anniversario con un confronto sul valore del ruolo femminile in vari settori. L’incontro è realizzato in collaborazione con STEAMIAmoci all’interno del roadshow nazionale sul tema.

La mostra fotografica inedita Dive. Le meraviglie del cinema italiano, a cura di Marco Dionisi Carducci, è dedicata alle grandi attrici degli anni Quaranta e Settanta che hanno contribuito, con il loro talento, a rendere grande il cinema italiano. Il vernissage il 21 maggio, al Museo Fellini-Palazzo del Fulgor, sarà l’anteprima della Festa.

I giovani saranno al centro della masterclass ‘Dalla scuola al set: i giovani scoprono il dietro le quinte’, un dialogo diretto tra studenti e professionisti con gli ideatori e i vincitori del premio internazionale #24Frame al Secondo, il produttore Daniele Basilio e la montatrice Natalie Cristiani.

Infine si andrà alla scoperta del genio e dei luoghi di Federico Fellini con gli Experience Tour organizzati in collaborazione con Visit Rimini. Fra gli incontri di formazione anche “Raccontare la realtà: l’arte della narrazione tra cinema e giornalismo” organizzato insieme all’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna.

Molte le proiezioni in omaggio ai premiati e ai protagonisti dell’ottava edizione.

Programma completo ed iscrizioni www.lasettimarte.it/programma-2026/

Ingresso gratuito. Info: 0541 352312 www.lasettimarte.it/

da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026

Spiaggia Bélaburdéla 70/71 - Torre Pedrera Rimini

SoulHands Music Art & Surfskate Festival

Il Campionato Italiano di Surfskate al Festival di riferimento per tutti gli appassionati di surf e skate

Dodicesima edizione del festival per gli appassionati di Surf Skate.

Un evento che è nato come un semplice ritrovo tra appassionati locali e che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di surf e skate, attirando partecipanti da tutta Europa. Il festival ospita la prima tappa del Campionato Italiano di Surfskate e una gara di Long Board Dancing su una pedana di 30 mq.

Un evento che si distingue anche per l’opportunità di allenarsi su strutture uniche al mondo, grazie al primo prototipo innovativo di onda artificiale che permette ad atleti e appassionati di allenarsi anche durante i periodi invernali o per chi non ha la possibilità di praticare il surf in mare simulandone il movimento.

Il festival non è solo sport, ma anche una festa che allo sport unisce musica, arte, cultura con mostre fotografiche, performance artistiche e installazioni che celebrano la filosofia del surf e dello skate, sempre con una profonda attenzione verso la sostenibilità.

Orario: intera giornata Info: https://soulhandsfestival.com/

domenica 24 maggio 2026

Rimini, partenza da Piazza Tre Martiri

Bimbimbici e Bicincittà insieme per promuovere la mobilità lenta

Edizione 2026: Pedaliamo il futuro

In occasione del 25esimo anniversario di Bimbinbici Rimini unisce la manifestazione nazionale di Bicincittà organizzata in collaborazione con UISP, e propone una giornata di giochi e sport per le famiglie. L'iniziativa prevede una pedalata collettiva aperta a tutti, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazza Tre Martiri. Il percorso si snoda lungo le vie del centro storico, le aree verdi della città e il porto, offrendo ai partecipanti un itinerario cicloturistico non competitivo volto a promuovere il benessere e l'uso consapevole della bicicletta nel contesto urbano.

La mattinata in Piazza Tre Martiri prevede attività prima e dopo la pedalata, con un "Circuito Bimbi" curato da FIAB per testare le abilità su due ruote, oltre a sport e giochi organizzati da UISP Rimini.

La partenza è fissata per le ore 10:00 e l'itinerario include una sosta fotografica panoramica alla Piazza sull'Acqua prima del rientro.

Per i piccoli ciclisti è prevista una merenda a base di frutta e spianata, seguita dalle premiazioni del contest "Piccoli Passi che fanno strada". La partecipazione è aperta a tutti con una quota obbligatoria di 3 € per la copertura assicurativa (RC e infortuni), valida anche per i tesserati UISP e i trasportati.

La giornata è impreziosita da un evento musicale d'eccezione. Lo Studio Violin Pedagogy and Music & Movement della violinista e formatrice internazionale Arjada Hasanaj terrà un concerto insieme ai suoi giovani allievi. Hasanaj, che ha perfezionato i propri studi con Kerstin Wartberg in Germania, è oggi Teacher Trainer presso il German Suzuki Institute per il metodo "Music & Movement".

Alle ore 12:00 cerimonia di premiazione del contest "Piccoli Passi che fanno strada", una sfida tra classi svoltasi nell'ambito di un progetto regionale che ha coinvolto diverse città dell'Emilia-Romagna per promuovere la mobilità sostenibile nei tragitti casa-scuola. A Rimini hanno partecipato ben 70 classi.

Orario: ritrovo ore 9.30; partenza ore 10

Ingresso: partecipazione è aperta a tutti previo pagamento di una quota assicurativa obbligatoria di 3 €

Info: www.pedalandoecamminando.it

martedì 26 maggio 2026

Ospedale Infermi di Rimini, viale Luigi Settembrini, 24 – Rimini

Un piano per un ospedale forte

Sagra Musicale Malatestiana - Armonie di cura

La Sagra Musicale Malatestiana accoglie l’invito della Direzione Sanitaria di Rimini e arricchisce il proprio cartellone 2026 con degli appuntamenti negli spazi dell’ospedale, condividendo la volontà di portare bellezza e umanità negli spazi della degenza attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto è costruito come un dialogo tra le domande di Francesca Cesaretti e le risposte di Ramona Munteanu in parole e musiche al pianoforte. Il programma intreccia brani di Filtsch e dei suoi maestri Chopin e Liszt e include la presentazione del CD Carl Filtsch Piano Works (Urania Records, 2026) di Ramona Munteanu, che raccoglie 20 composizioni, di cui 4 in Prima Europea.

L’evento è ideato in collaborazione con Ail Rimini e Donatori di Musica che dal 2017 promuovono la rassegna Un PIANO per un ospedale FORTE.

Attraverso i concerti di artisti di fama nazionale e internazionale presso l’Hospice Padiglione Ovidio dell’Ospedale Infermi di Rimini, si riconosce alla musica un ruolo concreto di accompagnamento nei percorsi terapeutici, creando momenti di sollievo e condivisione.

Ore 16 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/un-piano-un-ospedale-forte

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 28 aprile 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>18 maggio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>19 maggio 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>20 maggio 21:00 – 22:30 Siamo le storie che ci raccontano, Festival Filo per Filo | Segno per Segno

>22 maggio 21:00 – 22:00 Mostra fotografica e artistica - La Rete della Salute

>23 maggio 15:00 – 18:00 Mostra fotografica e artistica - La Rete della Salute

>24 maggio 18:00 – 20:00 Drum circle - L'Arbre à Palabres APS

18:00 – 20:00 Mostra fotografica e artistica - La Rete della Salute

>25 maggio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

19:00 – 20:00 Le inaspettate_voci femminili da riscoprire - Stella Manduchi

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?



fino a domenica 7 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Filo per Filo, Segno per Segno

Torna tra Rimini e Santarcangelo la nona edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro. Come di consueto, oltre agli spettacoli che vedranno salire sul palco oltre 150 ragazze e ragazzi del laboratorio stabile, il Festival ospita nomi preminenti del panorama teatrale italiano che portano in scena allestimenti sorprendenti animando anche gli spazi non teatrali del territorio. Una serie ricchissima di appuntamenti adatti a un pubblico intergenerazionale, in grado di coinvolgere adulti e ragazzi e di fari scoprire l’inconsueto nel nostro quotidiano. Il tema portante del 2026 è, infatti, CONFINI: la riflessione riguarda sia i confini geopolitici e naturali sia i confini personali e psicologici. Un percorso fisico e geografico, ma anche emotivo e poetico; riguardo al nostro territorio, lo sguardo va dal mare fino alla montagna, dando identità ad un territorio molto variegato e fortemente legato.

Il festival a Rimini si svolge nei palchi ormai storici come il Teatro degli Atti, l’ex Cinema Astoria, la Grotta Rossa. Spazi come Piazza Cavour, la Biblioteca Gambalunga, il CEIS. In particolare, la riapertura al pubblico della Chiesa della Crocina rappresenta un momento davvero unico per ricondividere tale spazio storico di Rimini (installazione e performance alla Crocina il 23 e 24 maggio).

Il programma si suddivide in tre sezioni: Al mondo voglio dire, Paesaggi Creativi, e Giardini Segreti. Spazia dagli spettacoli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio stabile, a momenti di condivisione e riflessione sulla pedagogia e workshop, fino al ricchissimo calendario di spettacoli dedicati ad adulti e ragazzi con nomi tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.

Gli appuntamenti della settimana su: www.filoperfilo.it



fino al 12 giugno 2026

Sedi varie – Rimini

Il Mese delle famiglie

E' giunto alla sua terza edizione il Mese delle Famiglie, evento promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “l’accoglienza in famiglia”, interpretata attraverso una particolare chiave di lettura, quella del tempo, inteso come tempo di cura, tempo di responsabilità condivisa, ma anche come tempo dedicato alle relazioni con l'altro, per attraversare insieme le difficoltà e generare nuove forme di comunità.

Tra gli appuntamenti della settimana:

>venerdì 22 maggio ore 17.30 si terrà lo spettacolo teatrale “Zuppa di sasso”, ispirato all'omonima fiaba popolare e incentrato sul valore dell’incontro e della condivisione (Cinema Tiberio).

>martedì 26 maggio ore 20.45 la conferenza “Famiglia e digitale: un patto per educare insieme”, rivolta a genitori, educatori e insegnanti per promuovere un uso consapevole delle tecnologie e il benessere digitale (Sala Manzoni).

Programma completo su: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/tante-famiglie-una-citta-mese-delle

Info: Info 0541.793860 - https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/

lunedì 18 maggio 2026

Laboratorio Aperto, Via dei Cavalieri, 22

A Rimini la cultura passa da te

Il progetto propone un percorso partecipativo per costruire insieme il futuro della cultura a Rimini, coinvolgendo cittadini, operatori e realtà del territorio.

Attraverso i Dialoghi Urbani aperti a tutti, si raccolgono idee ed esperienze sulla vita quotidiana e sugli spazi della città. In parallelo, i Focus Group coinvolgono professionisti e organizzazioni culturali per approfondire temi come sviluppo, sostenibilità e innovazione. L’appuntamento della settimana:

> 18 maggio – Primo Focus Group, 17:00 – 19:30 Dedicato al futuro del settore culturale riminese:

L’obiettivo è condividere visioni e proposte per rendere Rimini più viva, creativa e capace di generare opportunità attraverso la cultura.

Info: www.fondazionepianostrategico.it/piano-strategico-della-cultura



lunedì 18, 25 maggio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>lunedì 18 maggio: Gli spostati, regia di John Huston (VO sub ita), '124-1961-USA

>lunedì 25 maggio: A qualcuno piace caldo, regia di Billy Wilder (VO sub ita), '120-1959-USA

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/



19, 21 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 19 maggio 2026, Palazzo del Fulgor, Salottino, ore 17.30

Marina Geat

Simenon, Fellini, Jung. Fratelli d’elezione (Rubbettino, 2026)

in dialogo con Hugues Sheere e Marco Leonetti

a seguire, brindisi con l’ospite

Prenotazione obbligatoria max 40 persone su [email protected]

>giovedì 21 maggio 2026, Sala della Cineteca, ore 17.30

Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani

La roccia dalle radici di stelle, Aboca, 2026,

in dialogo con Antonio Riccardi

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli





martedì 19, 26 maggio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>19 maggio: Lo sceicco bianco di Federico Fellini (Italia 1952, 85′)

>26 maggio: 8½ di Federico Fellini (Italia 1963, 114′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16

Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/

mercoledì 20 maggio 2026

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La domus del Chirurgo di Rimini. Un eccezionale contesto archeologico

Presentazione del volume a cura di Jacopo Ortalli

La pubblicazione, edita nella collana Quaderni di archeologia dell’Emilia-Romagna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, rappresenta la sintesi dei principali risultati scientifici emersi dallo studio della Domus del Chirurgo, importante complesso archeologico scoperto in piazza Ferrari e aperto al pubblico dal 2007.

Dopo i saluti istituzionali della Soprintendenza di Ravenna, che ha finanziato la pubblicazione, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Rimini, interverranno il curatore del volume Jacopo Ortalli e gli studiosi Renata Curina, Annalisa Pozzi e Maria Luisa Stoppioni.

Ore 17 Ingresso libero fino a esaurimento posti Info: [email protected]

mercoledì 20 e martedì 26 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica

A ottant’anni dalla nascita delle istituzioni democratiche nel nostro Paese (1946-1948), l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini e la Bilioteca Gambalunga propongono un ciclo di lezioni magistrali rivolte all’intera cittadinanza in cui riflettere su alcuni aspetti storici nodali alle origini della nostra Repubblica, a partire dall’interrogativo sulle conseguenze per il nostro Paese, e più in generale per l’Europa, dell’essere usciti da una guerra segnata dalla violenza dei massacri nazifascisti e dei bombardamenti aerei angloamericani. L’appuntamento della settimana:

>mercoledì 20 maggio

Umberto Gentiloni, Alle origini della Repubblica. 80 anni dal 2 giugno 1946

>martedì 26 maggio

Filippo Focardi, L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica

Ore 17.30 Info: 0541 24730; 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

venerdì 22 maggio 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. L’appuntamento della settimana:

>Percorso "Sostenere chi sostiene" – Nodo Marecchiese, Presso la sede di Via Perticara, 11

venerdì 22 maggio (9.30 – 11.30): Approfondimento sulle risorse del territorio e le realtà attive.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute

da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026

Rimini, campi da calcio e Stadio Romeo Neri

Torneo Internazionale Città di Rimini

Accademia Riminicalcio VB organizza il 14° Torneo Internazionale Città di Rimini realizzato con il patrocinio del Comune di Rimini.

Il Torneo di calcio giovanile si svolge nelle giornate del 22-23-24 Maggio 2026 a Rimini con arrivo delle squadre previsto nel pomeriggio del 21 Maggio.

Le partite della categoria Esordienti si svolgeranno su campi in erba naturale mentre le partite della categoria Pulcini si svolgeranno su campi in erba sintetica. Finali e premiazioni, per entrambe le categorie, previste nel pomeriggio di Domenica 24 Maggio presso lo Stadio Comunale Romeo Neri di Rimini.

Ingresso su iscrizione a pagamento Info: 338 9138512 www.accademiariminicalciovb.it





da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Campionato Italiano Moto d’Acqua – 7° Trofeo Città di Rimini Acquabike

Su delega del FIM, il Club Nautico in collaborazione con Aquabike San Marino e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Coni Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, propone la 1° prova del Campionato Italiano Moto d’acqua FIM 2025.

Orario: dalle ore 10 alle ore 19 Info: 0541 26520 www.cnrimini.com

sabato 23 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Ogni libro è una creatura viva

Continua Il Maggio dei Libri: promosso dal centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, questa iniziativa nasce nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

L'iniziativa celebra la lettura come strumento di relazione e di armonia: un modo per imparare a vivere insieme, riconoscendo nel libro un compagno di viaggio capace di insegnarci a rispettare la natura, a capire gli altri e a costruire un futuro più giusto e condiviso.

A maggio saranno anche le ragazze e i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado Aurelio Bertola a proporre storie e albi illustrati alle famiglie; infatti quest'anno si è costituito nella scuola il gruppo Bertola's Reading Club: i ragazzi si sono incontrati per confrontarsi su romanzi, autori e lettura nel corso dell'anno scolastico ed ora saranno loro a proporre una mattinata di storie dal titolo "Libri parlanti" a bambini e famiglie. L’appuntamento della settimana:

>23 maggio ore 9.15 e ore 10.15 - Biblioteca Gambalunga Spazio Holden

Libri parlanti: Letture per bambini 4-8 anni e famiglie a cura del gruppo Bertola's Reading Club

Prenotazione obbligatoria al numero 0541 704485 (è possibile iscriversi per un solo turno di letture)

Ingresso libero Info: [email protected]

sabato 23 maggio 2026

Cinema Multiplex Le Befane – Rimini

Educare ed accompagnare - Consapevoli per un uso corretto della rete

Incontro rivolto a tutti i genitori, educatori e docenti della scuola primaria. Insieme al personale della divisione anticrimine della questura e della polizia cibernetica si affronteranno temi legati all’uso sicuro di smartphone, tablet e videogiochi, ai rischi online per i bambini — come contenuti inappropriati e contatti pericolosi — al cyberbullismo e alle modalità per riconoscerlo e prevenirlo, alla protezione dei dati personali, all’utilizzo di social network, app e intelligenza artificiale, con particolare attenzione all’età minima e a un uso consapevole, nonché al ruolo dei genitori, tra regole, dialogo e controllo.

Saranno presenti anche alcuni studenti della scuola secondaria di secondo grado dell’istituto tecnico per il turismo “marco polo”, che hanno partecipato al progetto “ambasciatori di privacy e sicurezza informatica – rpd dello studente”, di cui l’incontro rappresenta una parte integrante.

La partecipazione è prevista in modalità ibrida, sia in presenza presso il cinema multiplex sia da remoto tramite piattaforma teams, con registrazione obbligatoria al seguente link:

https://events.teams.microsoft.com/event/28d8c83e-a8a4-4a84-8082-a2055a636ab9@2603fd40-1e63-4a8d-9ab3-9f1c183e6fd2

Per garantire una vera condivisione della giornata, mentre i genitori seguiranno l'incontro, in una sala adiacente al cinema, verrà proiettato gratuitamente un film d'animazione pensato appositamente per gli alunni delle primarie.

Orario: dalle 10 alle 11.30



sabato 23 e domenica 24 maggio 2026

Stadio Comunale Romeo Neri, Piazzale del Popolo, 1 – Rimini

Trofeo Delfino

Torneo internazionale di calcio giovanile con la partecipazione di oltre 100 squadre, provenienti da numerosi paesi di tutta Europa.

Il torneo si disputa su diversi campi da calcio di Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo Stadio Romeo Neri.

L'evento è organizzato da A.C.Tropical Coriano in collaborazione con il Comune di Coriano e la Euro-Sportring.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-delfino





23-25 maggio 2026

Palestre A. Di Duccio e Lombardini, viale Parigi - Rimini Miramare

Memorial Lombardini

La terza edizione del Memorial Gianluca “Lomba” Lombardini è un torneo di pallacanestro giovanile organizzato da Miramare Basket per rendere omaggio alla memoria di Gianluca Lombardini, storico allenatore e co-fondatore della società.

In programma dal 23 al 25 maggio, l’evento riunisce squadre giovanili in un clima di sport, condivisione e crescita, nel segno dei valori che hanno contraddistinto l’impegno e la passione di “Lomba” per il basket e per i giovani.

Il torneo non è solo competizione, ma anche un momento di incontro per atleti, famiglie e appassionati, con l’obiettivo di trasmettere lo spirito educativo dello sport e mantenere vivo il ricordo di una figura che ha lasciato un segno importante nella comunità sportiva locale.

Info: www.facebook.com/miramarebasket/

23 – 24 maggio 2026

Rimini, chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, piazzale Marvelli

Salesiani in festa

Due giorni di festa tra sport, musica, spettacoli e stand gastronomici.

domenica 24, 31 maggio 2026

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte

90 realtà - tra fattorie, parchi e musei dell'Emilia-Romagna, aprono le loro porte per incontrare adulti e bambini, illustrare le proprie attività e far conoscere il mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione e la storia del cibo.

L’iniziativa, giunta alla ventottesima edizione, è promossa dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca e rappresenta un’occasione per avvicinare il mondo agricolo alla città, facendo conoscere le produzioni agroalimentari del nostro territorio, ricco di tradizione e cultura.

Al pubblico è proposto un ampio programma di attività sul territorio da Piacenza a Rimini, tra cui passeggiate in campagna, laboratori per grandi e piccini, giochi della tradizione rurale, degustazioni di prodotti tipici, occasioni di apprendimento delle tecniche di coltivazione e di allevamento.

Le fattorie possono aderire ad una o più giornate e sono aperte di norma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per verificare giornate e orari di apertura di ogni singola fattoria si consiglia di visionare il programma consultando le singole schede.

È sempre consigliabile prenotare la visita, specie se si intende partecipare a iniziative destinate a numeri ristretti di visitatori.

Per scoprire le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all'iniziativa consultare il sito di riferimento su: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/fattorie-didattiche/mappe-elenchi/elenco-alfabetico-provincia/rimini

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Ingresso libero Info: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/progetti-eventi/fattorie-aperte-maggio-2026



fino al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Laboratori di 'Officina Gambalunga'

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest'anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it



