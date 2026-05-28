Rimini, al Cinema Fulgor un convegno sulla Corte Costituzionale e il diritto tributario
Il 29 maggio studiosi e magistrati a confronto sui 70 anni di giustizia costituzionale fiscale, tra Imu, enti locali e sfide dell’intelligenza artificiale
Venerdì 29 maggio il Cinema Fulgor di Rimini ospita il convegno “Corte Costituzionale 1956–2026. Settant’anni di tutela costituzionale del diritto tributario”, promosso dal Comune di Rimini con il gruppo “Hub Giustizia Tributaria Riminese” insieme a ordini professionali e Università di Bologna.
L’iniziativa riunirà studiosi, magistrati e professionisti del settore per approfondire il ruolo della Corte Costituzionale nell’evoluzione del diritto tributario. Tra i relatori anche il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale.
Tra i temi al centro del confronto: il rapporto tra giurisprudenza costituzionale ed enti locali, le questioni della più stretta attualità legate ad esempio all’Imu, fino alle le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale nell’ambito della giustizia tributaria.
L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria ed è accreditato dagli Ordini professionali.