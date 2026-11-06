Rimini, al Cinema Le Befane la proiezione di “La mia storia con te”

Venerdì alle 20 la commedia diretta da Angelo Frezza. In sala Samuele Sbrighi e Piero Maggio per incontrare il pubblico

Una serata speciale all'insegna del cinema e dell'incontro con i suoi protagonisti. Oggi, venerdì 6 novembre, alle ore 20.00, presso il Cinema Le Befane di Rimini, è in programma la proiezione di La mia storia con te, la nuova commedia diretta da Angelo Frezza, arrivata nelle sale italiane dal 5 novembre.

Per l'occasione saranno presenti Samuele Sbrighi e Piero Maggio, due interpreti del film, che prenderanno parte all'appuntamento riminese, offrendo al pubblico l'opportunità di incontrare da vicino alcuni dei protagonisti della pellicola.

Prodotto da Lupa Film, in partecipazione con Radio Massolina dell'Università Niccolò Cusano e distribuito da Mediterranea Productions, La mia storia con te è una commedia romantica corale che intreccia sentimenti, ironia e imprevisti, raccontando l'incontro tra due mondi apparentemente lontani.

Protagonista della storia è Sofia Leone, una famosa attrice italiana che arriva a Fiabilandia per girare una nuova serie televisiva. Qui incontra Adrian, un affascinante keeper dello zoo, con il quale nasce un sentimento inaspettato destinato a mettere in discussione certezze, ambizioni e scelte di vita.

Il film vanta un cast d'eccezione composto da Maria Guerriero, Luca Nobili, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker, Samuele Sbrighi, Piero Maggio, Maurizio Battista, Antonio Catania, Katherine Kelly Lang, Tommaso Barone e Serena Masullo.