Rimini, al Cinema Tiberio arriva "Serpenti", il film di Roberto De Paolis

Dal 22 al 28 ottobre, nell’ambito della rassegna dedicata al cinema italiano “Riusciranno i nostri eroi”

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 22 a mercoledì 28 ottobre (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5, proiezioni giovedì 22 ottobre ore 21, sabato 24 ottobre ore 17 ed ore 21, domenica 25 ottobre ore 18.30 e ore 21, mercoledì 28 ottobre ore 17 ed ore 21) è in programma, nell’ambito della rassegna FICE Emilia Romagna 2026 “Riusciranno i nostri eroi” dedicata al cinema italiano, il film Serpenti di Roberto De Paolis con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino e Daniele Parisi. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, senza un perché. Divorato dal senso di colpa, decide di costituirsi: vuole pagare, scontare la pena, ridare dignità alla donna che ha ucciso e a sé stesso. Tra poliziotti distratti, avvocati zelanti, cartomanti e complicati cavilli burocratici, nessuno lo prende sul serio. L’uomo si scopre vittima di un paradosso kafkiano: per quanto lo desideri, non riesce a farsi arrestare. Il perfetto capro espiatorio di una società grottesca che ignora chi vuole redimersi. Un’opera efficace che, nella cifra del grottesco, crea un ribaltamento. E va dritto al cuore delle cose. Merito sicuramente della sceneggiatura, scritta dai Fratelli D’Innocenzo insieme al regista, che costruisce sapientemente l’assurdità della vicenda di un uomo che si costituisce alla Polizia reo confesso dell’omicidio della moglie ma che entra all’interno di un iter burocratico kafkiano in cui non riesce ad affermare la sua colpevolezza.